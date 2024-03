BIDV hưởng ứng chiến dịch “Rung chuông vì Bình đẳng giới”

Các đại biểu cùng hưởng ứng chiến dịch “Rung chuông vì bình đẳng giới” diễn ra tại HNX. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa tham gia sự kiện hưởng ứng chiến dịch “Rung chuông vì Bình đẳng giới” với chủ đề “Đầu tư cho phụ nữ: Đẩy nhanh tốc độ phát triển.”

Chương trình do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (thuộc VCCI), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đây là năm thứ 10 sự kiện “Rung chuông vì Bình đẳng giới” được tổ chức trên toàn cầu, là lần thứ 6 Việt Nam tham gia và là lần đầu tiên được tổ chức tại HNX. Sự kiện nhằm nhấn mạnh vai trò then chốt của khu vực tư nhân trong thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hướng tới doanh nghiệp và xã hội phát triển bền vững.

Phụ nữ TTXVN hưởng ứng sôi nổi “Tuần lễ Áo dài” và kỷ niệm ngày Quốc tế Các nữ công đoàn viên TTXVN diện trang phục áo dài truyền thống khi làm việc tại công sở và tham dự các sự kiện thích hợp nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài, quảng bá văn hóa Việt Nam.

Năm 2024, Liên Hợp Quốc chọn chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ là “Đầu tư cho phụ nữ: Đẩy nhanh tốc độ phát triển.” Sự kiện năm nay kêu gọi khu vực tư nhân, đặc biệt là các công ty chứng khoán và niêm yết, đẩy mạnh đầu tư cho sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới tại nơi làm việc, cộng đồng và thị trường.

Tại phiên thảo luận, các diễn giả đã trao đổi, chia sẻ chính sách và thực tiễn của doanh nghiệp về bình đẳng giới, nguồn ngân sách cho hoạt động về giới để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Phạm Thị Vân Khánh - Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV chia sẻ, trong quá trình phát triển, BIDV luôn quan tâm, chăm lo phát triển toàn diện người lao động, đặc biệt là nữ giới trở thành một trong những ngân hàng đi đầu trong triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Hiện nay, tỷ lệ lao động nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tại BIDV chiếm khoảng 55%, lao động nữ có trình độ thạc sỹ đạt 62%, cao hơn chỉ tiêu tối thiểu chung của ngành Ngân hàng.

Trong hoạt động kinh doanh, BIDV xác định các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ (WSME) là phân khúc khách hàng riêng biệt cần có sự quan tâm và ưu tiên phát triển. Do đó, BIDV đã chủ động triển khai đồng bộ và đa dạng các chương trình dành riêng cho khách hàng nữ. Hiện nay, số lượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại BIDV chiếm tỷ lệ lên tới 23% trên tổng số khách hàng doanh nghiệp.

Bà Phạm Thị Vân Khánh - Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV (ngồi giữa), tham gia thảo luận về chủ đề “Đầu tư cho phụ nữ: Đẩy nhanh tốc độ phát triển”. (Ảnh: Vietnam+)

Thời gian qua, BIDV đã tích cực phối hợp với các đơn vị trong nước và quốc tế như Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và cơ quan chức năng địa phương để tổ chức các hội thảo, diễn đàn, khóa đào tạo, chương trình kết nối tài chính, xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp nữ phát triển.

BIDV còn hợp tác với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực tài chính, năng lực kinh doanh, từ đó tăng khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nữ. Đặc biệt, BIDV cũng tích cực làm việc với các định chế tài chính nước ngoài nhằm thu hút các nguồn vốn vay ưu đãi, nguồn viện trợ cho doanh nghiệp nữ.

Gần đây, BIDV đã triển khai Nền tảng số SMEasy (https://smeasy.bidv.com.vn) nhằm mục tiêu hỗ trợ tối đa cho khách hàng các giải pháp tài chính và phi tài chính. Chương trình được thiết kế theo mô hình One-stop Shop (Một điểm đến - Đa dịch vụ), cung cấp đồng bộ các giải pháp tài chính và phi tài chính cho khách hàng, hỗ trợ gia tăng nội lực, nâng cao sức khỏe tài chính và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giao diện của nền tảng được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho doanh nhân nữ với thông điệp “Tỏa sáng cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.”

Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng của Chính phủ, cần sự chung tay của các bộ, ngành, các tổ chức và ngân hàng thương mại. Sự đồng hành của BIDV cùng các doanh nghiệp do nữ làm chủ nói chung và WSME nói riêng trong nhiều năm qua đã khẳng định chắc chắn cam kết của BIDV trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, trở thành đối tác phát triển bền vững của các khách hàng và toàn xã hội./.