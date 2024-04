Bình Dương: Bắt thêm đối tượng cướp tiệm vàng lẩn trốn tại Campuchia

Ngày 15/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh, Cảnh sát hoàng gia Campuchia tiến hành bắt đối tượng Phạm Hoàng Hưng tại tỉnh Svay Rieng-Campuchia.

Hưng là chủ mưu vụ cướp tiệm vàng, bị bắt khi đang lẩn trốn ở Campuchia. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát hoàng gia Campuchia bắt giữ Phạm Hoàng Hưng (sinh năm 1996, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh), nghi phạm trong nhóm cướp tiệm vàng B.Q tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương) vào ngày 3/3/2024.

Trước đó, qua truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác định hai nghi phạm còn lại trong nhóm cướp tiệm vàng B.Q (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) sau khi gây án, đã vượt biên giới sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để tiêu thụ vàng cướp được và lẩn trốn tại nhiều tỉnh khác nhau ở Campuchia.

Công an tỉnh Bình Dương đã liên hệ với Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát hoàng gia Campuchia phối hợp truy bắt các đối tượng. Ngày 15/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh, Cảnh sát hoàng gia Campuchia tiến hành bắt đối tượng Phạm Hoàng Hưng (sinh năm 1996, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh) tại tỉnh Svay Rieng – Campuchia.

Qua đấu tranh khai thác đối tượng Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và các đồng phạm. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng còn lại là Nguyễn Hoàng Nhi (sinh năm 1990, quê Tây Ninh) cũng đang lẩn trốn tại Campuchia.

Các đơn vị chức năng đang tích cực truy bắt Nhi và đồng thời kêu gọi đối tượng này ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, 12h ngày 3/3, 4 đối tượng đi 2 xe máy đến tiệm vàng B.Q tại huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương).

Sau khi giả vờ hỏi mua vàng, các đối tượng đã dùng vật dụng giống súng đe dọa chủ tiệm và dùng búa đập vỡ kính, cướp vàng trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Linh Đoan (sinh năm 1994, quê Quảng Nam) tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Công an cũng đã bắt Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1995, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi giúp sức cho Đoan tiêu thụ vàng cướp được.

Một đối tượng tham gia cướp tiệm vàng khác là Trần Quang Triệu (sinh năm 1993, quê Bình Định) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đầu thú./.

