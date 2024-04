Hà Tĩnh: Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng manh động tại huyện Can Lộc

Nguyễn Minh Toàn - Nghi phạm cướp tiệm vàng manh động tại huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã bị bắt cùng phương tiện và tang vật khi đang lẩn trốn ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng ở huyện Can Lộc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm Nguyễn Minh Toàn (30 tuổi, trú tại thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) bị bắt cùng phương tiện và tang vật khi đang lẩn trốn ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 17/4/2024, Nguyễn Minh Toàn điều khiển xe ôtô 5 chỗ, bịt mặt kín, đeo găng tay xuống xe, xông vào tiệm vàng Kim Sơn Hiền có địa chỉ số 50, đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn huyện Can Lộc, dùng búa phá cửa kính, cướp vàng rồi nhanh chóng lái xe tẩu thoát.

Công an bắt giữ nghi phạm Nguyễn Minh Toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo hình ảnh do camera an ninh của tiệm vàng Kim Sơn Hiền ghi lại, vào 20 giờ 50 phút ngày 17/4, có một chiếc xe ôtô 5 chỗ chạy đến dừng đỗ trước tiệm vàng.

Tiếp đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, bịt mặt, đeo găng tay xuống xe rồi lao nhanh vào tiệm vàng dùng búa đập tủ kính, cướp đi một số lượng vàng, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, lái xe tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng đã chạy ra tri hô người dân truy bắt, nhưng tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Toàn bộ quá trình cướp tiệm vàng của tài xế xe ôtô diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng từ 5 đến 10 giây đồng hồ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Can Lộc xác định đây là đối tượng manh động, vụ việc phức tạp đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng.

Đến sáng 18/4, lực lượng Công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Minh Toàn, khi đang lẩn trốn tại khu vực gần sân bay thành phố Vinh./.