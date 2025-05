Bình Dương: Đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2579/QĐ-CSKT(DS) về đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự. Trước đó, bị can Nguyễn Hồng Khanh bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo khoản 1 Điều 229 Bộ luật Hình sự, liên quan đến một vụ án xảy ra tại xã An Tây, thị xã (nay là thành phố) Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Quyết định đình chỉ điều tra được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương và bị can; chính thức khép lại quá trình điều tra kéo dài đối với ông Khanh, người từng nhiều năm giữ cương vị lãnh đạo tại địa phương.

Sau nhiều năm điều tra bổ sung, Công an tỉnh Bình Dương đã đình chỉ bị can đối với ông Khanh và một số người liên quan, chính thức khép lại vụ án kéo dài gần một thập kỷ và từng thu hút nhiều sự chú ý tại Bình Dương.

Sáng cùng ngày, tại trụ sở Công an tỉnh Bình Dương, điều tra viên Trần Mạnh Toàn đã trực tiếp trao cho ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát hai văn bản tố tụng, gồm: Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 2483/QĐ-CSKT (ngày 9/5/2025) của Cơ quan Cảnh sát điều tra và Quyết định phê chuẩn việc thay đổi khởi tố bị can số 52/QĐ-VKSBD-P1 (ngày 12/5/2025) của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

Tại buổi làm việc, ông Khanh được giải thích đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của bị can theo quy định pháp luật. Ông Khanh trình bày ý kiến cá nhân, đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại các giấy tờ liên quan quyền sử dụng đất do Nhà nước cấp từ các năm 1997, 2002 cùng với kết quả giám định đất đai được lập vào năm 2020.

Với quyết định đình chỉ điều tra được công bố, ông Nguyễn Hồng Khanh chính thức không còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự kể từ ngày 14/5/2025

Theo hồ sơ vụ án: Năm 2016, Công an tỉnh Bình Dương nhận đơn tố cáo từ con trai bà Hồ Thị Hiệp (Giám đốc Công ty An Tây, đã mất), cho rằng ông Nguyễn Hồng Khanh cấu kết với cán bộ ngân hàng để mua rẻ tài sản thế chấp.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2005 đến 2008, bà Hiệp vay hơn 72 tỷ đồng từ BIDV Tây Sài Gòn, thế chấp nhiều bất động sản. Do không trả được nợ, ngân hàng đưa vào nhóm nợ xấu. Năm 2012, BIDV để bà Hiệp bán tài sản cho ông Khanh với giá do hai bên tự thỏa thuận.

Kết quả, bà Hiệp nhận 4,3 tỷ đồng, ngân hàng thu hồi 10,3 tỷ đồng, trong khi giá trị thực tế của tài sản được định giá gần 46 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng quy trình xử lý sai, gây thất thoát hơn 35 tỷ đồng cho Nhà nước, ông Khanh bị xem là đồng phạm giúp sức.

Ông Khanh còn bị cho là chiếm dụng thêm 844 m² đất liên quan con gái bà Hiệp, nhưng cơ quan điều tra xác định đây là "yếu tố vụ lợi trong mua bán", không đủ cơ sở xử lý hình sự tội khác.

Năm 2018, ông Khanh cùng hai cán bộ ngân hàng bị khởi tố, bắt giam. Tòa sơ thẩm tuyên ông Khanh 10 năm tù. Tòa phúc thẩm năm 2021 tuyên hủy án vì vi phạm tố tụng, yêu cầu điều tra lại./.

