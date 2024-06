Bình Dương: Nhiều vụ án nghiêm trọng được điều tra, bắt giữ nhanh thủ phạm

Công an tỉnh Bình Dương. (Nguồn: Báo Bình Dương)

Ngày 21/6, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức báo cáo công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đạt nhiều kết quả tích cực, vượt các chỉ tiêu do Bộ Công an giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh triển khai 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và truy bắt đối tượng truy nã, điều tra khám phá nhanh các vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ nhanh đối tượng gây ra vụ án nghiêm trọng.

Nhờ những thành tích trên, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Bình Dương được Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng 242 tập thể và 1.002 cá nhân vì thành tích xuất sắc trong công tác.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương triệt phá nhiều vụ mua bán pháo nổ, vũ khí trái phép, nhiều vụ vận chuyển, mua bán ma túy lớn được Bộ Công an, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Các Tổ tuần tra đặc biệt 171 đã tuần tra trên 2.000 cuộc, với hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, phát hiện, xử lý trên 25.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông và triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm nguy hiểm.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 755 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt trên 80%. Hầu hết các vụ án nghiêm trọng đều được điều tra làm rõ, bắt giữ nhanh thủ phạm...

Về tội phạm kinh tế, Công an phát hiện, xử lý 335 vụ, 372 đối tượng vi phạm, xử lý hành chính 190 vụ, với tổng số tiền phạt trên 1,5 tỷ đồng; khởi tố 60 vụ, 100 bị can. Công an tỉnh triệt phá nhiều chuyên án buôn bán hàng giả, thu giữ 7.000 lon sữa giả, 78 nghìn tấn hạt điều thô và 15.000 chai rượu ngoại.

Đối với tội phạm ma túy, Công an phát hiện, bắt giữ 332 vụ, 711 đối tượng, thu giữ 84 kg ma túy tổng hợp, 5 kg heroin và nhiều tang vật liên quan. Đặc biệt, phối hợp triệt xóa 5 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn, bắt giữ 26 đối tượng.

Trong lĩnh vực môi trường, Công an phát hiện 237 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 86 vụ, với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được chú trọng tăng cường, phát hiện 696 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Về an toàn giao thông, Công an khởi tố 141 vụ, 115 bị can, xử lý 76.271 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 198 tỷ đồng, tước 19.208 Giấy phép lái xe, tạm giữ 29.895 phương tiện các loại.

Công an tỉnh triển khai Mô hình hệ thống Camera giám sát giao thông và tiếp nhận thông tin vi phạm qua trang Zalo của PC08 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) và Công an các địa phương.

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra 4.169 lượt cơ sở, phát hiện xử lý 855 cơ sở với số tiền 24,2 tỷ đồng; tạm đình chỉ 244 cơ sở và đình chỉ hoạt động 268 cơ sở vi phạm.

Theo ông Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng cuối năm 2024, Công an tỉnh tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, tập trung vào các công tác trọng tâm như, kiện toàn lực lượng, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an tập trung giải quyết nguyên nhân phát sinh tội phạm từ cơ sở; triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức và tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Công an tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống cháy, nổ; đảm bảo lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có sự cố; tiếp tục đổi mới công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Đặc biệt tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đảm bảo hoạt động hiệu quả./.

