BMW và Toyota hợp tác sản xuất ôtô chạy bằng pin nhiên liệu

Mẫu BMW thử nghiệm công nghệ pin nhiên liệu hydro - iX5 Hydrogen. (Ảnh: Drive)

Ngày 5/9, “ông lớn” ôtô của Đức là BMW đã tuyên bố sẽ hợp tác với “gã khổng lồ” Toyota của Nhật Bản để phát triển xe chạy bằng pin nhiên liệu với mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2028.

Xe chạy bằng pin nhiên liệu đang được đánh giá như một lựa chọn mới trong bối cảnh doanh số bán xe điện (EV) toàn cầu đang chậm lại.

Trong thông cáo báo chí, Chủ tịch hội đồng quản trị của BMW Oliver Zipse cho biết: “Đây là một cột mốc trong lịch sử ôtô: xe chạy bằng pin nhiên liệu sản xuất hàng loạt đầu tiên được cung cấp bởi một nhà sản xuất cao cấp toàn cầu. Điều đó sẽ báo hiệu một kỷ nguyên nhu cầu đáng kể đối với xe điện chạy bằng pin nhiên liệu."

Trong khi đó, Chủ tịch Toyota - Koji Sato, phát biểu: “Chúng tôi sẽ đẩy nhanh nỗ lực cùng với BMW và các đối tác trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau để hiện thực hóa một tương lai mà năng lượng hydro hỗ trợ xã hội."

Ngày 3/9, hai công ty đã ký một biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực xe chạy bằng pin nhiên liệu, loại xe chạy bằng hydro và không thải ra carbon dioxide (CO2). Quan hệ đối tác về pin nhiên liệu giữa hai hãng lần đầu tiên được Nikkei đưa tin vào ngày 27/8.

Toyota sẽ cung cấp cho BMW các linh kiện cốt lõi mới liên quan đến hydro dành cho xe chạy bằng pin nhiên liệu, bao gồm bình chứa hydro và pin nhiên liệu tạo ra điện thông qua phản ứng hóa học giữa hydro và ôxy.

Ở giai đoạn tiếp theo, họ sẽ dựa vào hệ thống truyền động của BMW được cải tiến thông qua quá trình nghiên cứu xe điện để cùng nhau phát triển một hệ thống cho xe chạy bằng pin nhiên liệu tương đương với động cơ đốt trong của xe chạy bằng xăng.

Mục đích là hạ giá xe chạy bằng pin nhiên liệu, vốn chậm phổ biến khiến giá xe vẫn ở mức cao. Toyota đã cho ra mắt xe chạy bằng pin nhiên liệu sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới, Mirai, vào năm 2014. Nhưng hãng chỉ bán được khoảng 4.000 xe chạy bằng pin nhiên liệu trên toàn thế giới trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2024 - chỉ bằng khoảng 3% số xe điện mà hãng bán ra.

Xe chạy bằng pin nhiên liệu có thể có giá hơn 7 triệu yen (49.000 USD). Pin nhiên liệu, sử dụng vật liệu đắt tiền như bạch kim và sợi carbon, chiếm 60% đến 70% chi phí sản xuất.

Con số này cao so với các con số tương đương của pin xe điện và động cơ đốt trong của xe chạy xăng - lần lượt là 30-40% và 10-20% khiến cho một công ty khó có thể giảm chi phí.

Hệ thống truyền động xe chạy bằng pin nhiên liệu mà hai công ty sẽ cùng nhau phát triển sẽ được sử dụng không chỉ trong xe BMW mà còn trong các mẫu xe Toyota trong tương lai. Các công ty đặt mục tiêu kiểm soát chi phí bằng cách chuẩn hóa các hệ thống và phụ tùng, cùng nhau mua vật liệu pin và thiết lập mạng lưới tái chế.

Doanh số bán xe điện do châu Âu sản xuất đã đình trệ do các mẫu xe Trung Quốc có giá cạnh tranh hơn. Vì xe chạy bằng pin nhiên liệu có thân xe lớn hơn do kích thước bình chứa hydro, nên BMW định vị chúng là xe hạng sang thay vì là xe giá rẻ có thể cạnh tranh với xe điện Trung Quốc.

Trả lời phóng viên, Giám đốc bộ phận xe chạy pin nhiên liệu của BMW Michael Rath cho biết xe chạy bằng pin nhiên liệu không cạnh tranh với xe điện. Xe chạy bằng pin nhiên liệu chỉ mất 3 phút để nạp đầy, so với nửa giờ để sạc EV ngay cả khi sạc nhanh.

Giám đốc Rath dự kiến nhu cầu về xe chạy bằng pin nhiên liệu hạng sang sẽ tăng lên, cho biết chúng lý tưởng cho những người không thể sạc xe điện tại nhà và cho những doanh nhân thường xuyên đi công tác và không thể sắp xếp cuộc sống của mình xoay quanh việc sạc xe.

Một vấn đề khác là thiếu cơ sở hạ tầng hydro. Theo Hội đồng Hydrogen, tính đến tháng 11/2023, có 1.130 trạm nạp hydro trên toàn thế giới - tăng khoảng 60% so với khoảng 690 trạm vào năm 2021 nhưng chỉ là một phần nhỏ trong số khoảng 4 triệu điểm sạc EV công cộng trên toàn thế giới tính đến năm 2023.

Trước tình hình này, BMW và Toyota đã đưa ra lời kêu gọi hành động trong thỏa thuận của họ. Thông cáo báo chí của BMW cho biết, hai bên “ủng hộ việc tạo ra một khuôn khổ thuận lợi của các chính phủ và nhà đầu tư để tạo điều kiện cho sự thâm nhập giai đoạn đầu của phương tiện di chuyển bằng hydro và đảm bảo tính khả thi về mặt kinh tế của nó."

Hai hãng xe này cũng sẽ xem xét các dự án khu vực để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng hydro, đặc biệt là ở châu Âu.

Trên thực tế, hai ông lớn ôtô thế giới đã hợp tác trong lĩnh vực xe chạy bằng pin nhiên liệu kể từ tháng 6/2012, nhưng nỗ lực chỉ giới hạn ở việc Toyota cung cấp linh kiện pin nhiên liệu cho xe thử nghiệm của BMW. Lần này, BMW đã tiếp cận Toyota để mở rộng quan hệ đối tác.

Trong khi đó, Honda Motor và General Motors đang sản xuất pin nhiên liệu thông qua một liên doanh tại Mỹ, giúp cắt giảm 60% chi phí sản xuất bằng cách cùng nhau tìm nguồn cung ứng vật liệu và giảm lượng kim loại quý đắt tiền.

Sử dụng những cell pin này, Honda đã bắt đầu sản xuất phiên bản pin nhiên liệu cho xe thể thao đa dụng CR-V tại Mỹ trong năm nay.

BMW có kế hoạch bán mẫu xe chạy bằng pin nhiên liệu sản xuất hàng loạt đầu tiên vào năm 2028 và tung ra nhiều mẫu xe khác vào những năm 2030./.

