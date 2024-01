Bộ Chính trị phân công ông Trần Đình Văn phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 31/1, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, thông báo Quyết định của Bộ Chính trị, phân công điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tại cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã thông báo Quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phụ trách điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Từ ngày 25/1/2024, tại công văn số 9074, Văn phòng Trung ương Đảng gửi Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo nội dung phiên họp cùng ngày, Bộ Chính trị đã có Quyết định phân công ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Thông báo này có hiệu lực từ ngày 25/1/2024.

Tại buổi làm việc này, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã thông báo Quyết định của Bộ Chính trị, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và ông Trần Đình Văn thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục đoàn kết, ổn định, chia sẻ những khó khăn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết theo Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính Phủ. Đó là làm tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công, người nghèo... Sau thời gian nghỉ Tết, Ban Tổ chức Trung ương sẽ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng để tham mưu, kiện toàn nhân sự.

Ông Trần Đình Văn báo cáo với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn duy trì sự hoạt động ổn định, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy Lâm Đồng trong vấn đề chăm lo Tết cho nhân dân; tổ chức tham gia cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Chính trị đi thăm hỏi, tặng quà Tết cho công nhân viên chức, người lao động và các gia đình chính sách trong tỉnh; chỉ đạo các địa phương đảm bảo ổn định trật tự, an ninh quốc phòng nhất là an ninh nông thôn; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm; tất cả đơn vị đã triển khai xong nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2024...

Ông Trần Đình Văn khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vượt qua khó khăn hiện nay.

Bộ Công an thông báo bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận Ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh.

Trước đó ngày 16/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thống nhất phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm điều hành công việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền đều ổn định...

Việc phân công này diễn ra sau sự việc ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng bị Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “nhận hối lộ” ngày 2/1/2024.

Tiếp đó đến ngày 24/1/2024, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.../.