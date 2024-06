Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phát hiện xà lan khai thác cát biển trái phép

Các đối tượng và tàu khai thác cát trái phép bị tạm giữ tại cửa biển Sóc Trăng. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị chức năng tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp phát hiện, tạm giữ 1 phương tiện khai thác cát biển trái phép ngay tại ngoài khơi khu vực cảng biển Trần Đề (Sóc Trăng).

Vào lúc 14 giờ ngày 29/6, Đồn Biên phòng Trung Bình, Hải đội 2 Biên phòng, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, đã phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức tuần tra trên biển thì phát hiện xà lan mang biển kiểm soát TG 17568 do Nguyễn Văn Tuệ (sinh năm 1990, thường trú tại Nam Điền, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng có biểu hiện vi phạm nên đã dừng tàu kiểm tra.

Trên tàu có 2 thuyền viên gồm: Trần Văn Chí (sinh năm 1995, thường trú tại Nghĩa hải, Nghĩa Hưng, Nam Định) và Phạm Văn Đức (sinh năm 2002, thường trú tại Mậu Đông, Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Tại thời điểm kiểm tra, trên xà lan đang chứa khoảng 300m3 cát biển.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuệ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Các thuyền viên không có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuệ, số cát trên được hút tại khu vực cách cửa biển Trần Đề khoảng 8 hải lý.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và các đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ./.

