Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm thăm và làm việc tại Ai Cập

Đai tướng Tô Lâm và Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam với lãnh đạo Thượng viện Ai Cập. (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, thực hiện Kế hoạch Hoạt động Đối ngoại năm 2023, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ai Cập từ ngày 2-5/12.

Trong thời gian chuyến thăm, Đại tướng Tô Lâm và Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập đồng thời là Chủ tịch Đảng Tương lai Quốc gia cầm quyền Ai Cập (NFP) Abdel-Wahab Abdel-Razek; hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly Abdelhafiz và Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập Ahmed Bahaa El Shafey; làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập Mahmoud Tawfik; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ Cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập.

Những dấu mốc qua 60 năm Quan hệ Hữu nghị Truyền thống Việt Nam-Ai Cập Trải qua 60 năm, quan hệ Việt Nam-Ai Cập ngày càng được củng cố và phát triển, trong đó quan hệ chính trị tốt đẹp, lâu đời là thế mạnh và nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế.

Tại các buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Ai Cập; vui mừng nhận thấy sau 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1963-2023), quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Ai Cập ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Trưởng đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo một số nét khái quát về tình hình Việt Nam, nhất là những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới; khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập đồng thời là Chủ tịch Đảng Tương lai Quốc gia cầm quyền của Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razek. (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Lãnh đạo các chính đảng và Nhà nước Ai Cập hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là sự kiện quan trọng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Phía bạn chúc mừng những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, đánh giá cao vai trò và vị trí của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, nhất là trên lĩnh vực thương mại và đầu tư, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đại tướng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm mà lãnh đạo các chính đảng, Nhà nước và nhân dân Ai Cập dành cho Đoàn; đánh giá cao uy tín, vị thế của Ai Cập tại Trung Đông-Bắc Phi, nhất là vai trò trung gian hòa giải các điểm nóng ở khu vực như cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza, chiến sự ở Sudan, cuộc xung đột ở Yemen...

Đại tướng Tô Lâm đề xuất phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập đồng thời Chủ tịch Đảng Tương lai Quốc gia của Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razek. (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ai Cập; củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng ở Ai Cập, giữa các tổ chức chính trị-xã hội của hai nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh theo hướng đa dạng hóa ngành hàng và bảo đảm cân bằng lợi ích của hai bên.

Đặc biệt, hai bên thống nhất đẩy mạnh tham vấn, hợp tác đối phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mà hai nước cùng quan tâm như phòng, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Về hợp tác chuyên ngành song phương, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm, chú trọng trong lĩnh vực an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, rửa tiền; đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch của mỗi bên; đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân hai nước cũng như hoạt động thương mại, đầu tư, học tập, du lịch... giữa hai bên.

Làm việc với Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập, Đại tướng Đại tướng Tô Lâm đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần ngoại giao cây tre Việt Nam, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các biện pháp thúc đẩy hợp tác với Ai Cập, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc.

Với cộng đồng người Việt tại Ai Cập, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao sự đóng góp của bà con cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đề nghị bà con chấp hành tốt luật pháp, quy định của nước sở tại, tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa hai dân tộc Việt Nam-Ai Cập./.