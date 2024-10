Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 22/10, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh ủy Sơn La đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua.

Cụ thể, tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; ưu tiên các nguồn lực tập trung xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, 9 tháng năm 2024 ước đạt 25.706 tỷ đồng, tăng 7,36% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô nền kinh tế tăng đều qua các năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.

Cùng với việc coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược trọng yếu đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác tổng kết Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ…

Đáng chú ý, tỉnh Sơn La luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh và khu vực phòng thủ vững chắc, nhất là trên tuyến biên giới, các địa bàn trọng điểm; củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với 9 tỉnh của nước bạn Lào; phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các lực lượng tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh và các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn về kết quả, hạn chế, khó khăn của địa phương; nêu kiến nghị, đề xuất của tỉnh Sơn La với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, Đại tướng Phan Văn Giang phân tích những thuận lợi, khó khăn của đất nước đang đặt ra với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tỉnh ủy Sơn La quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, trong đó cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, giữ vững lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, trọng yếu về quốc phòng, nơi mới được sắp xếp, điều chỉnh trong tỉnh.

Đồng thời, tỉnh Sơn La cần tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung thực hiện Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận về chiến lược quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở các cấp.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; quan tâm củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Lực lượng vũ trang tỉnh cần thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi hoạt động của các thế lực thù địch; chủ động hợp tác, liên kết vùng; thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, nhất là với Lào, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động chia rẽ quan hệ Việt-Lào.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo lực lượng quân sự, biên phòng, công an tỉnh phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, giữ vững ổn định địa bàn.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đã giải đáp những đề xuất, kiến nghị của Tỉnh ủy Sơn La liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng về cơ chế, chính sách; đầu tư xây dựng; đầu tư trang thiết bị cho lực lượng vũ trang tỉnh./.

