Bộ trưởng Đào Hồng Lan giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 28/8, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành chương trình, nhiệm vụ đề ra.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo số 4; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có 195 đại biểu, đại diện cho gần 1.200 đảng viên của 30 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Y tế.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết thời gian qua, 30 tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Bộ Y tế đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo xây dựng Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, đảm bảo đúng quy trình, nội dung, tiến độ và chất lượng, góp phần xây dựng ngành Y tế Việt Nam phát triển ngày càng vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

“Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế của Liên hợp quốc, với nhiều chỉ số về hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng vượt trội so với nhiều quốc gia có cùng mức phát triển”.

Cùng đó hệ thống y tế nước ta đã không ngừng được củng cố, mở rộng từ Trung ương tới địa phương; từ đô thị tới các vùng rừng núi, hải đảo, vùng khó khăn, xa xôi hẻo lánh.

Trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, khả năng thực hành của đội ngũ y bác sỹ ngày càng nâng cao bên cạnh các máy móc, trang thiết bị y tế, thuốc men ngày một hiện đại, tiên tiến.

"Năng lực y tế của chúng ta hiện nay không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển của y học thế giới. Ngành y tế Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò trong việc chung tay giải quyết những thách thức y tế mang tính toàn cầu," Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Bộ Y tế đã quan tâm, chú trọng với nhiều đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần nâng cao bản lĩnh, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh: Sức khỏe là tài sản quý nhất của mỗi người dân và của cả toàn xã hội.

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành Y tế là lực lượng nòng cốt. Trong quá trình phát triển của đất nước, các thế hệ thầy thuốc Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh để xây dựng những trang sử đẹp, vẻ vang và đầy tự hào của nền y tế nước nhà.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là đại dịch COVID-19 xuất hiện, bùng phát, đe dọa tính mạng, sức khỏe của nhân dân và ảnh hưởng nặng nề tới các lĩnh vực của đất nước, nhưng ngành Y tế đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với những kết quả nổi bật.

Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định ngành Y tế đã phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, chủ động tham mưu và triển khai hiệu quả giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19.

Đặc biệt đã rất nỗ lực tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân với nhiều nội dung quan trọng và đổi mới.

Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng lên, làm chủ được nhiều kỹ thuật cao, nhiều lĩnh vực y tế chuyên sâu, mũi nhọn của Việt Nam được thế giới đánh giá cao.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long lưu ý, Đảng ủy Bộ Y tế cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chia sẻ công việc, nhất là trong lúc khó khăn; tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm, không để xảy ra vi phạm trong triển khai nhiệm vụ được giao; nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong bối cảnh phát triển mới.

Quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, nhất là 12 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu trong buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 24/02/2025.

Tập trung hoàn thiện, trình ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Đảng bộ Bộ Y tế cần tiếp tục đổi mới tư duy về y tế, theo đó, “Y tế không chỉ là khám, chữa trị cho người bệnh, mà quan trọng hơn là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân để hạn chế bệnh tật, tăng cường sức khỏe, thể lực, trí tuệ, tầm vóc, tuổi thọ… Trong đó, lấy y tế cơ sở, y tế dự phòng làm nơi bắt đầu, kết hợp ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về y tế theo hướng tiến bộ, hội nhập, bảo đảm tính công khai, minh bạch, ổn định, nhất là luật Phòng bệnh, luật Dân số, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm, mỹ phẩm...,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó chú trọng đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế; trong đó phấn đấu đạt các mục tiêu: Hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về sức khỏe, tiến tới quản lý 100% hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân; Xây dựng các hệ thống cảnh báo, giám sát dịch bệnh thông minh dựa trên dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI); Phổ cập nền tảng tư vấn, khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine), kết nối tất cả các tuyến, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, hải đảo; Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn bộ các cơ sở y tế.

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đồng thời có chiến lược đột phá về phát triển nguồn nhân lực y tế. Ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, có cơ chế chính sách vượt trội cho phát triển nhân lực y tế, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu chuyên ngành đào tạo.

Đồng thời, chú trọng nâng cao y đức, ý thức tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe người bệnh; đối xử công bằng, tôn trọng quyền và nhân phẩm của bệnh nhân.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Bộ Y tế đặt ra mục tiêu cụ thể: Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ; kiên quyết khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Y tế.

Xây dựng hệ thống y tế công bằng, nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, đảm bảo khả năng tiếp cận của mọi người dân với các dịch vụ y tế cơ bản và chất lượng, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; củng cố, nâng cao hệ thống khám bệnh, chữa bệnh hiện đại, chất lượng cao ngang tầm khu vực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mọi người dân, tạo nền tảng sức khỏe tốt cho Nhân dân phục vụ cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đảng bộ Bộ Y tế cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: Tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực y tế, ưu tiên lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, có sự liên quan, đan xen trong quản lý nhà nước với các bộ, ngành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa Trung ương và địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai các văn bản pháp luật đã ban hành.

Tăng cường cải cách hành chính, áp dụng chuyển đổi số một cách mạnh mẽ trong quản lý, điều hành Bộ Y tế, ngành Y tế từ Trung ương tới địa phương ở tất cả các lĩnh vực: phòng bệnh; khám, chữa bệnh; tổ chức cán bộ; bảo hiểm y tế; tài chính y tế; quản lý dược; hạ tầng và thiết bị y tế; an toàn thực phẩm; đào tạo…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm; chủ động xây dựng kế hoạch trong đó phân định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thực hiện theo đúng tiến độ.

Chủ động dự báo những khó khăn, thách thức để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc đạt tiến độ, hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế thực hiện quy trình nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy định, hướng dẫn của Đảng trình Đảng ủy Chính phủ. Theo đó, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế khóa I, nhiệm kỳ 2025-2330 gồm 26 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế gồm 09 đồng chí. Chỉ định đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Y tế./.

