Các nữ CEO tại New Zealand được hưởng lương cao gấp đôi đồng nghiệp nam

Mức lương trung bình của các nữ CEO ở New Zealand là 5,9 triệu USD, cao gấp đôi so với các đồng nghiệp nam với mức lương trung bình chỉ 2,6 triệu USD.

New Zealand đang nỗ lực tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội đảm nhận các vai trò điều hành tại các doanh nghiệp. (Nguồn: UGA Today)

Trong bối cảnh sự tham gia của nữ giới vào các vị trí lãnh đạo còn thấp tại nhiều nước trên thế giới, New Zealand đang nỗ lực tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội đảm nhận các vai trò điều hành tại các doanh nghiệp.

Theo báo cáo do Morgan Stanley Capital International (MSCI) công bố mới đây, nữ giới chiếm hơn 40% trong số các giám đốc điều hành (CEO) ở các công ty New Zealand. Mức lương trung bình của các nữ CEO này là 5,9 triệu USD, cao gấp đôi so với các đồng nghiệp nam với mức lương trung bình chỉ 2,6 triệu USD.

Chỉ số MSCI ACWI thu thập từ 2.868 công ty có giá trị vốn hóa vừa và lớn từ các thị trường phát triển cũng như mới nổi cho thấy, 6,5% vị trí CEO của các công ty trên là do phụ nữ nắm giữ, tăng nhẹ so với mức 5,8% vào năm 2022, trong khi tỷ lệ nữ giới đảm đương vai trò giám đốc tài chính (CFO) là 19%.

Theo báo cáo, các quốc gia phát triển đang “tụt hậu” về tỷ lệ đại diện nữ tham gia các vị trí hàng đầu.

Cụ thể, ở một số quốc gia như Thụy Sĩ, Hà Lan hay Đức, nữ giới chỉ chiếm chưa đến 5% các vị trí CEO. Thu nhập của các nữ giám đốc tại Thụy Sĩ cũng thấp hơn 4 lần so với các đồng nghiệp nam giới.

Tại châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) cũng là những nơi có tỷ lệ đại diện nữ giữ các vị trí CEO chưa đến 5%, dù tại Hàn Quốc, các nữ lãnh đạo kiếm được nhiều tiền hơn so với đồng nghiệp nam giới.

Trong số 11 lĩnh vực được MSCI theo dõi, tỷ lệ nữ CEO cao nhất được ghi nhận tại các công ty chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng với 10,4%, trong khi số lượng Giám đốc tài chính (CFO) ở mức gần 20%. Số lượng vị trí trong hội đồng quản trị do phụ nữ nắm giữ vào năm 2023 đã tăng lên 25,8%, từ mức 24,5% của năm trước.

Đối với nam giới, lĩnh vực công nghệ thông tin có tỷ lệ doanh nghiệp có toàn bộ ban điều hành là nam giới lớn nhất với 15%, tăng 0,8% so với năm 2022, tiếp theo là ngành vật liệu với 14%.

Ngành bất động sản chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất về tỷ lệ nam giới trong ban giám đốc, từ mức 14,8% năm 2022 xuống còn 8,6% vào năm 2023.

Mặc dù vai trò của nữ giới tại công ty gia tăng là tín hiệu tốt, tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng các nước cần triển khai thêm các biện pháp để đảm bảo phụ nữ có được vị trí ổn định hơn./.

