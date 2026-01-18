Các nước châu Âu đáp trả lời đe dọa áp thuế của Mỹ về Greenland

AFP đưa tin ngày 17/1, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức thuế cao đối với các quốc gia châu Âu liên quan tới vấn đề Greenland.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Kristersson khẳng định: “Chúng tôi sẽ không để mình bị đe dọa… Chỉ Đan Mạch và Greenland mới có thể quyết định những vấn đề liên quan đến họ."

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Thụy Điển cũng khẳng định lập trường của nước này trong việc “bảo vệ đất nước và các nước láng giềng đồng minh” đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề của châu Âu.

Cùng ngày, Chính phủ Đức cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu liên quan đến lời đe dọa áp thuế liên quan tới vấn đề Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Stefan Kornelius xác nhận phía Berlin đã ghi nhận các tuyên bố của Tổng thống Trump đồng thời nhấn mạnh quyết định về phản ứng phù hợp liên quan tới vấn đề này sẽ cùng được đưa ra vào thời điểm thích hợp.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố những lời đe dọa áp thuế của Mỹ liên quan đến việc Pháp tham gia các cuộc tập trận tại Greenland là không thể chấp nhận được.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron nêu rõ châu Âu sẽ đáp trả động thái của Washington một cách thống nhất và phối hợp nhằm “đảm bảo sự tôn trọng đối với chủ quyền của châu Âu."

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tính thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu vì sự phản đối của họ đối với việc Mỹ kiểm soát Greenland.

Theo đó, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan sẽ phải đối mặt với mức thuế này và sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6 nếu không đạt được một thỏa thuận về việc "mua lại hoàn toàn và toàn bộ Greenland" bởi Mỹ.

Hiện chưa rõ làm thế nào ông Trump có thể áp đặt các mức thuế này theo luật pháp Mỹ, mặc dù ông có thể viện dẫn các quyền năng kinh tế khẩn cấp hiện đang bị thách thức tại Tòa án Tối cao Mỹ.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói rằng các mức thuế của ông là sự trả đũa cho các chuyến thăm gần đây tới Greenland của các đại diện từ Anh, Hà Lan, Phần Lan và cho sự phản đối chung đối với những nỗ lực của ông nhằm mua lại vùng lãnh thổ bán tự trị của đồng minh NATO là Đan Mạch.

Ông cho biết Greenland là thiết yếu cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) của Mỹ, và lập luận rằng Nga và Trung Quốc có thể cố gắng chiếm lĩnh hòn đảo này.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nói rằng chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến lãnh thổ, và Đan Mạch cho biết tuần này rằng họ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland với sự hợp tác của các đồng minh./.

