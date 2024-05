Cải tạo hạ tầng giao thông để có được mô hình trường học an toàn

Mô hình trường học an toàn tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khuyến khích học sinh đi bộ hoặc đạp xe đến trường, góp phần xây dựng giao thông xanh, sạch và an toàn hơn.

Học sinh trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn sử dụng đèn tín hiệu dành cho người đi bộ tại cổng trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) phối hợp cùng với Ban An toàn giao thông và Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa khánh thành “Mô hình trường học an toàn" vào sáng 9/5, đánh dấu các hạng mục cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông trước cổng trường.

Theo đó, các cải tạo này bao gồm đèn vỗ sang đường cho người đi bộ, vạch sang đường nâng cao, gờ giảm tốc, lan can thép để phân chia vỉa hè và khu vực đỗ xe cho phụ huynh và biển báo đường.

Bốn trường được chọn tham gia thí điểm cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông nằm trong tổng số 57 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã được đánh giá tại Thành phố Hồ Chí Minh trong Dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói."

Cụ thể, dự án này tập trung vào việc tăng cường nhận thức và sự tham gia của thanh thiếu niên trong việc xác định các điểm không an toàn trên tuyến đường đến trường. Kết quả cho thấy 57 trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh cần được cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh trường học.

Theo đó, hầu hết các trường trong danh sách trên được xếp hạng từ 1 đến 2 sao dựa trên kết quả Đánh giá hạng sao của Chương trình Đánh giá Đường bộ quốc tế (iRAP) với một sao là mức xếp hạng thấp nhất và không an toàn nhất, còn 5 sao là mức xếp hạng an toàn nhất.

Hướng tới 100% cổng trường học đảm bảo an toàn giao thông vào năm 2030 Tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân đứng thứ hai gây tử vong và thương tích nghiêm trọng ở trẻ em cũng như thanh thiếu niên trong độ tuổi 0-19, chỉ đứng sau tai nạn đuối nước.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói" cho thấy hiệu quả của sự hợp tác, đặc biệt là sự tham gia của thanh thiếu niên vào việc cải thiện an toàn và phúc lợi của bạn đồng trang lứa.

Bên cạnh đó, “Sổ tay An toàn giao thông khu vực trường học” là một công cụ hữu ích sẽ giúp chúng tôi thực hiện cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông khu vực trường học để bảo vệ hàng nghìn học sinh tham gia giao thông đến trường mỗi ngày.

Trường học an toàn hơn khi có vạch kẻ sang đường và đèn dành cho người đi bộ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhấn mạnh khánh thành mô hình trường học an toàn hôm nay chứng tỏ đây là biện pháp thiết thực để bảo vệ học sinh, giáo viên và các gia đình, bà Mirjam Sidik, Giám đốc điều hành Quỹ AIP cho rằng việc phát triển hạ tầng an toàn cho khu vực trường học là một biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và thành công cho các thế hệ tương lai.

“Việc hoàn thiện các công trình cải tạo của mô hình trường học an toàn sẽ khuyến khích học sinh đi bộ hoặc đạp xe đến trường, góp phần xây dựng giao thông xanh và sạch hơn. Không chỉ được đảm bảo an toàn giao thông khi đến trường và về nhà. Các em học sinh cũng được quyền tiếp cận đến nền giáo dục và các cơ hội khác trong cuộc sống một cách an toàn và bình đẳng,” bà Mirjam Sidik chia sẻ./.

Sau hai năm nghiên cứu và phát triển, “Sổ tay An toàn giao thông khu vực trường học” được xem như một nguồn tài liệu hướng dẫn đáng tin cậy, là cơ sở cho các nhà quy hoạch, thiết kế, thi công, hoạch định chính sách thực hiện các giải pháp để giảm thiểu rủi ro cho học sinh tham gia giao thông trong khu vực trường học tại Việt Nam. Qua đó, “Sổ tay An toàn giao thông khu vực trường học” cũng đã cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan, góp phần tạo ra những tác động tích cực đến cộng đồng.