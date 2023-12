Cần Thơ: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh

Bị can Trần Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/12, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tiến hành tống đạt Quyết định Khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Trần Ngọc Hải (sinh năm 1957, trú tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh) nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 360, Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Liêm (sinh năm 1975, trú tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Thạnh về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” quy định tại khoản 3, Điều 230, Bộ luật hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra xác định bị can Trần Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện Vĩnh Thạnh, và Trần Thanh Liêm, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, thành viên Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư và Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện Vĩnh Thạnh, đã có hành vi thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy định pháp luật trong công tác chỉ đạo kiểm tra, xác minh đối tượng được nhận hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất khi thực hiện các dự án xây dựng trường học (Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Bình, Trung học Cơ sở Thạnh Lợi, Tiểu học Thạnh Lợi 1) thuộc huyện Vĩnh Thạnh, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền gần 4 tỷ đồng.

Bị can Trần Thanh Liêm, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong vụ án trên, trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Khỏe (sinh năm 1979, trú tại tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ), nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh, và Phạm Văn Phương (sinh năm 1982, trú tại xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh), nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh, về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” quy định tại khoản 3, Điều 230, Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật./.

