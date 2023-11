Cảnh báo triều cường ven biển Đông Nam Bộ, tăng nguy cơ xâm nhập mặn

Triều cường từ Kênh Tẻ ngập kín đường Trần Xuân Soạn, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh hồi cuối tháng 10. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 27/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo triều cường khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ. Mực nước tại đây có xu hướng tăng, độ cao lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4m.

Do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng vào sáng sớm và chiều, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông.

Đêm 27, ngày 28/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) biển động mạnh. Gió Đông Bắc cấp 6; riêng phía Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 3-5m, riêng phía Đông Bắc cao 4-6m.

Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau biển động. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 3-5m.

Đêm 27 và ngày 28/11, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Thời tiết đêm 27, ngày 28/11, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C. Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, cao nhất từ 27-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác vào có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều 28/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ C, phía Nam từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.