Chiều 19/11, tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” (2025-2026) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng. Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá Trương Bá Long - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam trình bày báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn Lực lượng. Báo cáo khẳng định, bám sát chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính và xây dựng Lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong 2 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với đặc điểm, yêu cầu thực tiễn của Lực lượng. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt được triển khai bằng nhiều hình thức; việc tổ chức học tập, phổ cập kiến thức, kỹ năng số, tập huấn, bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá được thực hiện đồng bộ. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị quan tâm củng cố hạ tầng công nghệ thông tin, duy trì các nền tảng số dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Trương Bá Long - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam trình bày báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” tại Hội nghị.

Phong trào đạt nhiều kết quả nổi bật: 100% quân nhân thuộc diện phải học, đã hoàn thành các khóa học theo quy định; tỷ lệ đạt trong kỳ thi đánh giá kiến thức, kỹ năng số là 99,88%; toàn Lực lượng thành lập 295 Tổ tư vấn kỹ năng số tại cơ sở. Việc gửi, nhận văn bản trên môi trường số tiếp tục được duy trì với hơn 8.000 văn bản thường và gần 4.000 văn bản mật; các mô hình, cách làm hỗ trợ học tập, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ vào công tác bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần hình thành thói quen tự học, chủ động tiếp cận và sử dụng công nghệ trong toàn Lực lượng.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa quyết liệt; trình độ công nghệ thông tin và khả năng vận dụng kỹ năng số chưa đồng đều; hạ tầng, trang thiết bị ở một số nơi còn khó khăn, nền tảng học tập có thời điểm bị nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng học tập. Những hạn chế trên được xác định có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị tiếp tục có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp 9 ý kiến, làm rõ những kết quả, kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Phong trào tại cơ quan, đơn vị. Các ý kiến đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng học tập, kiểm tra, đánh giá; phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ tư vấn kỹ năng số; gắn việc rèn luyện kỹ năng số với chức trách, nhiệm vụ của từng quân nhân và tăng cường bảo đảm hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong 2 năm triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” (2025-2026); đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai Phong trào quyết liệt, nghiêm túc; trong đó, người chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp phải đi đầu, nêu gương trong học tập và ứng dụng công nghệ số. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sỹ cần nhận thức rõ việc học tập, làm chủ kỹ năng số là yêu cầu thiết thực, gắn trực tiếp với chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động tự học, mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác, góp phần giảm thời gian, công sức, nâng cao năng suất và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam trao khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” (2025-2026).

Thiếu tướng Trần Văn Lượng nhấn mạnh, việc triển khai Phong trào phải bảo đảm nghiêm túc, thực chất, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát; lấy kết quả chuyển biến tích cực tại từng cơ quan, đơn vị và hiệu quả ứng dụng kỹ năng số trong thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Đồng chí giao Bộ Tham mưu Cảnh sát biển, trực tiếp là Ban Công nghệ thông tin, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết.

Dịp này, Cảnh sát biển Việt Nam đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” (2025-2026)./.