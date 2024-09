Cao Bằng: Người dân Lũng Lỳ, Lũng Súng vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống

Bà Triệu Mùi Nái tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất con trong vụ sạt lở đất. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Trận sạt lở đất kinh hoàng ở xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành và xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đã làm 20 người dân thiệt mạng.

Những xóm nhỏ bình yên giờ chìm trong nỗi đau mất mát người thân. Chính quyền các cấp ở tỉnh Cao Bằng đang nỗ lực giúp người dân nơi đây khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Nghẹn lòng trước những nỗi đau

Cho đến nay, người dân Lũng Lỳ (xã Ca Thành), Lũng Súng (xã Yên Lạc) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự cố thiên tai chưa từng thấy. Những người mẹ, người chồng và con của các nạn nhân thiệt mạng vẫn thất thần trước mất mát quá lớn do sạt lở đất gây ra.

Anh Triệu Vần Phu (21 tuổi, xóm Lũng Lỳ) đã mất bố, mẹ và vợ trong trận sạt lở đất rạng sáng 9/9 vừa qua. Khuôn mặt đã sạm đi, mắt thâm quầng nhìn xa xăm vào đống đổ nát ngay cạnh, anh phải cố gắng lắm mới kể lại được nỗi mất mát quá lớn mà anh đang chịu đựng.

Lẫn trong tiếng nấc, anh kể đã may mắn thoát nạn khi đang đi làm công nhân ở tỉnh ngoài. Sau khi nhận tin ngôi nhà bị sập hoàn toàn do lở đất, anh vội vàng trở về nhưng do mưa bão phải 5 ngày sau mới về được đến nhà. Anh đau đớn khi nhìn con trai gần 3 tuổi và con gái khoảng 1 tuổi đang khóc nấc đòi mẹ. Những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu mẹ đã không còn nữa.

Anh Phu nói, thiên tai đã lấy đi của anh tất cả. Hiện ba bố con anh đang ở nhờ nhà người thân. Những ngày này, tiếng khóc tìm mẹ của các con khiến anh đau đớn tột cùng. Trong bề bộn suy nghĩ, anh vẫn chưa thể hình dung cuộc sống thiếu cha mẹ, các con anh thiếu mẹ sẽ ra sao. Chính quyền tỉnh Cao Bằng cũng đang khẩn trương giúp anh làm lại nhà mới để ổn định cuộc sống…

Anh Triệu Vần Phu, xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đã mất bố, mẹ và vợ trong trận sạt lở đất ngày 9/9 vừa qua. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

“Bà không muốn ăn gì cả, ăn không thấy ngon, bà mất các con rồi.” Đó là những lời thốt lên khe khẽ, lẫn trong tiếng nấc của bà Triều Mùi Lài (47 tuổi, xóm Lũng Lỳ). Bà nhớ về đêm xảy ra sạt lở đất, lúc gần 2 giờ, tất cả mọi người đều tháo chạy khi đất có dấu hiệu bị lở. Người già, trẻ con được nhanh chóng di dời ra khỏi nhà. Sau đó, thanh niên, các trụ cột gia đình trở lại nhà để di dời tài sản.

Gần 5 giờ, trong lúc mọi người đang dọn đồ đạc, những tiếng rung ầm ầm xuất hiện, đất đá từ trên núi cao tràn xuống làm cho 9 người trong xóm Lũng Lỳ không kịp chạy thoát, trong đó có con trai và con dâu bà Lài. Trong tích tắc, các cháu của bà đã trở thành những đứa trẻ mồ côi... Đứa cháu trai (khoảng 4 tuổi) cứ quấn lấy chân bà Lài, bà xoa nhẹ đầu cháu bé rồi nói: “Không biết bà có sống khỏe để nuôi nó trưởng thành không nữa.” Bà mong muốn chính quyền nhanh chóng hỗ trợ giúp đỡ bà xây lại ngôi nhà mới để bà cháu tiếp tục rau cháo nuôi nhau.

Rạng sáng 9/9 vừa qua, ở xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình) cũng xảy ra trận lở đất khiến 6 ngôi nhà sập hoàn toàn, 11 người thiệt mạng. Chị Triệu Mùi Dớt (xóm Lũng Súng) vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau những ngày điều trị ở bệnh viện khi về xóm, chị đã không còn nhà để ở, bố mẹ chồng và đứa con nuôi cũng bị đất vùi lấp. Nỗi đau quá lớn, làm chị Dớt lúc nhớ lúc quên khi kể lại câu chuyện của gia đình.

Chị kể: nửa đêm, nhà chị vẫn chưa ai ngủ được vì mưa to bão bùng. Chị cũng chưa ngủ và đang bế đứa con mới sinh được 11 ngày. Bỗng đất rung ầm ầm, một tiếng nổ lớn phát ra, chị bồng con chạy ra cửa nhưng đất lở quá nhanh, đẩy ngôi nhà của chị đi, đứa bé cũng vụt khỏi tay chị, kèo cột nhà đè lên người phụ nữ mới sinh.

Chị cố vùng vẫy, hét to gọi chồng đến cứu. May mắn lúc sạt lở đất, chồng chị đã nhanh chóng bế con gái thứ 2 ra khỏi nhà. Người chồng cố gắng kéo chị Dớt ra ngoài. Chị kêu khóc gọi chồng đi tìm con gái út. Một lúc sau, chồng chị tìm thấy con nhưng đứa trẻ đã tím tái vì bị bùn đất bám đầy người. Nhờ sự giúp đỡ của người dân, đội ngũ y tế, hai mẹ con chị được cứu sống nhưng chị lại đau đớn khi nhận tin bố mẹ chồng, con gái nuôi không kịp chạy thoát, bị đất vùi lấp hoàn toàn…



Chị Triệu Múi Dớt, xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, vẫn thất thần sau đêm sạt lở đất khiến bố mẹ chồng và một con nuôi tử nạn. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Đến Lũng Lỳ, Lũng Súng lúc này, không khí tang thương vẫn bao trùm những ngôi làng mà chỉ trước đó 10 ngày, người dân còn cười nói vui vẻ giữa núi rừng bình yên. Giờ đây, cảnh tượng còn lại chỉ là đổ nát, ngổn ngang. Nỗi đau đớn của những người ở lại không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai…

Nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai

Cơn bão số 3 đi qua, những chuyến hàng cứu trợ của các nhà hảo tâm ở khắp mọi miền đất nước được chuyển đến những người dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Lũng Lỳ, Lũng Súng cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, những chiếc lều tạm đã được dựng lên ở xóm Lũng Lỳ, Lũng Súng để người dân mất nhà, mất người thân tạm thời ổn định tinh thần, bắt đầu kế hoạch mới cho cuộc sống.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Ca Thành Hầu Thị Phong chưa lúc nào được nghỉ ngơi. Ngay sau sạt lở, chị cùng mọi người đến hiện trường hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm các thi thể bị vùi lấp. Sau đó là phân công trực tại xóm Lũng Lỳ để tiếp nhận quà cứu trợ, kịp thời đến động viên, hỗ trợ các gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình Hoàng Chàn Mình cho biết, sau khi sạt lở đất xảy ra, xã đã huy động các lực lượng cứu người bị thương đưa đi cấp cứu, tất bật tìm kiếm những người mất tích do vùi đất đá vùi lấp… Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đang nỗ lực giúp đỡ người dân xóm Lũng Súng ổn định cuộc sống.

Trước mắt, xã phân bổ hàng hóa cứu trợ đến người dân, không để họ bị thiếu thốn nhu yếu phẩm cần thiết. Xã đã tham mưu, đề xuất về vị trí an toàn xây nhà ở cho người dân. Về lâu dài xã sẽ tiếp tục dùng các nguồn lực được phân bổ để giúp người dân ổn định cuộc sống…

Với tinh thần khẩn trương và thống nhất ý kiến của người dân xóm Lũng Lỳ, huyện Nguyên Bình đã khởi công xây dựng khu tái định cư cho 6 hộ dân bị thiệt hại do thiên tai. Mỗi căn nhà có diện tích trên 60m2, nhà cấp 4, mái lợp tôn chống nóng, đầy đủ hạng mục bếp, nhà vệ sinh.

Dự kiến đến ngày 30/10, khu tái định cư sẽ hoàn thành và bàn giao cho người dân. Huyện Nguyên Bình đã san lấp mặt bằng, bố trí dựng 80 nhà bạt dã chiến, di dời một số hộ dân thuộc xóm Lũng Lỳ (xã Ca Thành), Lũng Súng (xã Yên Lạc), xóm Lũng Luông (xã Vũ Nông)... để đảm bảo an toàn cho người dân ở tạm trong thời gian xây dựng khu tái định cư mới./.

Bão đi qua, nỗi đau còn lại ở xóm Lũng Lỳ và Lũng Súng của Cao Bằng Bão số 3 đi qua với trận lở đất kinh hoàng đã làm 6 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn, 9 người tử vong, 3 người bị thương tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành và xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, Nguyên Bình, Cao Bằng.