Cao điểm chống buôn lậu: Thanh Hóa xử lý hàng loạt vi phạm

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ ngày 15/5 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp.

Sau hơn 20 ngày ra quân, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 75 vụ vi phạm, trong đó chuyển khởi tố hình sự 4 vụ buôn lậu và sản xuất, buôn bán hàng giả.

Số tiền xử lý vi phạm là hơn 6,9 tỷ đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính hơn 3 tỷ đồng, truy thu thuế hơn 3,8 tỷ đồng.

Liên tiếp trong những ngày gần đây, với sự ra quân quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Công an và các đơn vị chức năng, hàng loạt vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được điều tra làm rõ.

Điển hình, ngày 23/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1995, trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn), thu giữ một số lượng lớn hóa chất, dung dịch các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ và các dụng cụ dùng để sản xuất mỹ phẩm giả, gồm: 3 máy trộn, 7 thanh quay máy trộn, 256 chai mỹ phẩm… do Dung tự sản xuất; 122 lọ mỹ phẩm (gồm 5 loại mỹ phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn, chứng từ và giấy phép kinh doanh...

Mới đây nhất, ngày 3/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (do bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) đối với Hoàng Thị Ngọc (sinh năm 1988, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; thu giữ 34.766 hộp thực phẩm chức năng giả, gồm nhiều loại như: Thanh huyết đan, Ngọc mẫu hoàng cung, Vương Thọ Đan, Vương Đường Huyết đan, An cốt vương TKH, Thảo mộc kháng sinh TKH…

Mặc dù ghi nhãn thành phần dược liệu nhưng các sản phẩm này không được sản xuất theo đơn thuốc dân tộc Dao gốc mà do Hoàng Thị Ngọc tự soạn công thức; sau đó mua giấy kiểm nghiệm và đưa ra thị trường 12 sản phẩm.

Bên cạnh các vụ việc liên quan đến mỹ phẩm giả và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, lực lượng Công an Thanh Hóa còn phát hiện, ngăn chặn nhiều cơ sở sản xuất, mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

Điển hình, ngày 27/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa và Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp kiểm tra đột xuất cửa hàng Tùng Moscow, tại phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 500 sản phẩm gồm: giày, dép, thắt lưng, ví da có gắn nhãn hiệu như Gucci, Dior, Louis Vuitton, Prada, Hermès, Versace, Lacoste… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Tiếp đó, ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra hành chính đối với Trung tâm kính thuốc y tế Ngọc Tân ở đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ 182 đơn vị sản phẩm là kính mắt có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng như: Cartier, Louis Vuitton, Versace, Rayban, Gucci, Chanel, Dior, Balenciaga, Burberry, Lacoste. Ước tính trị giá hàng hóa vi phạm hơn 320 triệu đồng (tính theo giá niêm yết).

Cùng với việc đấu tranh quyết liệt, “không có vùng cấm” đối với tội phạm buôn lậu, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, trong đó tập trung vào các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm chức năng, các nhu yếu phẩm như mì chính, hạt nêm, dầu ăn...

Đồng thời, lực lượng cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng./.

