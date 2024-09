Cập nhật nhanh các thiệt hại do bão số 3 tại Quảng Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn

Các tấm tôn và mái của 1 nhà dân tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh bị đổ. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Bão số 3 đổ bộ vào đất liền đã gây ra nhiều thiệt hại, trong đó Quảng Ninh có 1 cần cẩu nặng 300 tấn bị đổ, 14 tàu bị đắm, Hưng Yên có 50 ngôi nhà bị hư hại, Lạng Sơn có 3 người bị thương.

Quảng Ninh có 1 cần cẩu nặng 300 tấn bị đổ, 14 tàu bị đắm

Bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh từ lúc 10h ngày 7/9. Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, tính đến 16 giờ ngày 7/9, bão số 3 đã khiến 3 người chết, 4 người bị thương, 6 người và 1 tàu bị mất tích, 1 cần cẩu bị đổ và 14 tàu bị đắm.

Cụ thể, trên địa bàn thành phố Hạ Long có 2 người bị chết (tại phường Hà Trung và xã Vũ Oai); 5 người bị thương (trên địa bàn các phường: Hà Trung, Vũ Oai, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo) do bị cây đổ, sập mái tôn, kính bay vào người, điện giật, đã được Công an thành phố Hạ Long, phòng PC07, PC08 Công an tỉnh đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đến tối cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh thông tin, Bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân bị thương do bão, trong đó có 6 ca nặng đang được điều trị tích cực. Các bệnh nhân đa phần đều gặp chấn thương do mảnh kính, mảnh tôn rơi vào...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh đã tới thăm hỏi, động viên những người gặp nạn.

Tại thành phố Hạ Long xuất hiện lũ qua các ngầm tràn trên địa bàn các xã Quảng La, Kỳ Thượng, Tân Dân. UBND các xã đã chủ động bố trí lực lượng, chắn rào barie đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đến thời điểm tối 7/9, lũ đã rút hết. Bão số 3 đã gây ngập úng cục bộ ở các xã Thống Nhất, xóm Đồng Chanh, thôn Đá Trắng. Nước từ các sông, suối bắt đầu dâng lên có nguy cơ gây ngập úng, chia cắt tại các thôn Đồng Vải, Lưỡng Kỳ.

Ngoài ra, Hạ Long có 32ha lúa đổ rạp, 4 cột điện đổ. Trên địa bàn các xã, phường, cây xanh bị gãy đổ, téc nước, mái tôn bị gió bão thổi bay số lượng rất nhiều (chưa được thống kê cụ thể).

Tại Công ty đóng tàu Hạ Long (khu công nghiệp Cái Lân, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long), gió bão làm đổ 1 cần cẩu nặng 300 tấn vào phân xưởng của công ty, làm gãy đôi nhà phân xưởng, không có thiệt hại về người.

Tại thành phố Cẩm Phả có 1 người bị chết trong khi chằng chèo mái nhà ở phường Cẩm Thạch.

Trong số 14 tàu bị đắm, huyện đảo Cô Tô có 13 tàu bị đắm khi đang neo đậu tại âu cảng (gồm 12 tàu vỏ xi măng, 1 tàu vỏ gỗ), thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Hưng Yên có 50 ngôi nhà bị hư hại, hơn 2.200 cây xanh bị gãy đổ

Tối 7/9, Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên thông tin, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh có gió giật mạnh, lượng mưa từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 7/9 đạt trung bình gần 11,7mm.

Đến 16 giờ cùng ngày, toàn tỉnh có 42 trạm bơm với 85 tổ máy hoạt động tiêu thoát nước.

Theo thống kê của các địa phương, đến 17 giờ cùng ngày, mưa to và gió giật mạnh làm 50 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại; 2.244 cây xanh bị gãy đổ; ước tính có gần 5.800 ha cây trồng bị thiệt hại...

Mưa bão làm hỏng 4 chuồng trại, 24 trạm bơm chống úng bị mất điện không vận hành được.

Lạng Sơn có 3 người bị thương, 321 hộ bị thiệt hại nhà ở

Theo báo cáo tổng hợp từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn, tính đến 19 giờ ngày 7/9, bão số 3 đã làm 3 người bị thương nhẹ (một cháu bé 11 tuổi bị tấm lợp fibro xi măng rơi xuống đầu trên địa bàn huyện Đình Lập, 2 người bị cây đổ trên địa bàn huyện Bình Gia).

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ tại thành phố Lạng Sơn để đảm bảo an toàn lưu thông. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Toàn tỉnh có 321 hộ bị thiệt hại về nhà ở, trong đó 2 hộ do sạt lở đất song không ảnh hưởng đến nhà, 302 hộ bị tốc mái...

Ngoài ra, một trụ sở Công an xã, một nhà văn hóa thôn; 2 trường học và một điểm bưu điện xã bị tốc mái. Một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, cây gãy đổ xuống đường, đã được lực lượng chức năng xử lý thông tuyến...

Bão số 3 đã gây mưa to liên tục, gió giật mạnh, khiến cây xanh bị gãy, đổ, ảnh hưởng đến đường điện làm mất điện diện rộng. Sự cố đường điện đã làm hơn 132.460 khách hàng tại thành phố Lạng Sơn và các huyện bị ảnh hưởng. Công ty Điện lực tỉnh đã khẩn trương xử lý sự cố và đến 16 giờ ngày 7/9 đã khôi phục cấp điện cho trên 80.495 khách hàng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết, ngành điện đang tích cực sửa chữa các vị trí sự cố còn lại để nhanh chóng cấp điện cho nhân dân sử dụng; phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng cắt tỉa cành cây, tránh ảnh hưởng đến đường dây điện và cột điện.

Công ty Điện lực tỉnh cũng đã bố trí lực lượng ứng trực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra để đảm bảo cấp điện ổn định. Công ty thường xuyên rà soát, kiểm tra các trạm biến áp, các vị trí cột điện trên các tuyến đường dây có nguy cơ bị sạt lở cao, kịp thời lập phương án xử lý ngay, hạn chế nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nhằm đảm bảo cấp điện ổn định trong thời điểm mưa, bão.

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn, mưa bão là thời điểm rất dễ xảy ra những sự cố trên lưới điện, không chỉ gây gián đoạn cung cấp điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nguy hiểm.

Vì vậy, công ty khuyến cáo người dân khi có bão, mưa, gió lớn, ngập úng chú ý tránh xa các khu vực nguy hiểm như đường dây điện, trạm điện. Người dân cần cắt ngay nguồn điện trong gia đình khi có nguy cơ ngập úng, lụt; không tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời./.

