Châu Âu cảnh báo sự gia tăng đáng kể các ca nhiễm vi khuẩn siêu kháng thuốc hvKp

06/11/2018 14:58

Gánh nặng bệnh tật do các bệnh nhiễm trùng do siêu vi khuẩn kháng nhiều loại thuốc kháng sinh làm 33.000 người tử vong mỗi năm tại châu Âu tương đương với thiệt hại do bệnh cúm, lao và HIV cộng lại.