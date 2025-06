Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Hà Nội ghi nhận mức tăng nhẹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2025 của Hà Nội ghi nhận mức tăng nhẹ 0,14% so với tháng trước, nâng mức tăng so với tháng 12/2024 lên 1,28% và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

CPI bình quân 5 tháng đầu năm tăng 3,03% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh xu hướng giá cả tăng ổn định và được kiểm soát.

Trong tháng 5, có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu có mức tăng nhẹ. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất với 0,88%, góp phần làm CPI chung tăng 0,18%. Một số yếu tố nổi bật bao gồm giá thuê nhà tăng 1,3%, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,29%.

Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch cũng tăng 0,34%, phản ánh hoạt động du lịch sôi động trong tháng. Trong khi đó, nhóm giao thông giảm 0,27% do giá xăng và dầu diezen giảm, góp phần kiềm chế CPI.

Ở góc độ dài hạn, CPI bình quân 5 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng 3,03%. Đáng chú ý là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 16,74%, do điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,31% cũng là nguyên nhân chính kéo CPI tăng, đặc biệt là giá nhà thuê tăng 11%, giá nước và điện lần lượt tăng 4,78% và 4,96%.

Đáng chú ý, chỉ số giá vàng tháng 5 tăng tới 10,85% so với tháng trước và 56,54% so với cùng kỳ năm 2024; bình quân 5 tháng đầu năm tăng 43,35%. Chỉ số giá đô la Mỹ cũng tăng lần lượt 0,67% (tháng 5), 2,59% (so với tháng 12/2024) và 3,41% (so với bình quân 5 tháng năm trước), phản ánh tác động từ thị trường tài chính quốc tế.

Bên cạnh các yếu tố truyền thống, hoạt động du lịch phát triển mạnh trong tháng 5 đã góp phần tích cực đến sự tăng trưởng chung và ổn định thị trường. Thành phố đã tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025 với chủ đề “Trải nghiệm Hà Nội 2025," thu hút gần 700.000 lượt khách trong tháng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách đến Hà Nội đạt 3,216 triệu lượt, tăng 25,1% so với cùng kỳ. Du lịch phát triển kéo theo sự gia tăng trong tiêu dùng dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, giải trí, tác động tích cực đến CPI.

Nhận định về tình hình giá cả những tháng cuối năm, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong những tháng cuối năm 2025, Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý, đảm bảo cân đối cung-cầu hàng hóa thiết yếu. Trong đó, thành phố chú trọng thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa, đảm bảo nguồn cung, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, điện, nước, xăng dầu và hàng hóa tiêu dùng thiết yếu.

Cùng đó, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; bình ổn giá trong các đợt cao điểm lễ, Tết. Đồng thời, phát triển mạnh các mô hình chợ đêm, phố đi bộ, trung tâm mua sắm kết hợp du lịch; tận dụng dòng khách du lịch để kích cầu tiêu dùng trong nước.

Ngoài ra, Hà Nội cũng tăng cường kết nối giữa các địa phương, xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, liên kết tiêu thụ hàng hóa giữa Thủ đô và các tỉnh, thành; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý giá cả; dự báo, cảnh báo sớm những biến động bất thường về giá để kịp thời điều hành./.

