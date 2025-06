Chờ đón và kỳ vọng Thành phố Hồ Chí Minh mới chính thức vận hành

Từ ngày 1/7, Thành phố Hồ Chí Minh mới (hình thành trên cơ sở hợp nhất với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu) chính thức đi vào hoạt động cùng với việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Đây cũng là thời khắc lịch sử trọng đại mà đội ngũ cán bộ, công chức, người dân phấn khởi chờ đón, đặt niềm tin và kỳ vọng vào bộ máy chính quyền mới và Thành phố mới.

Tranh thủ từng giờ, từng phút

Thời điểm này, không khí khẩn trương, quyết liệt hành động đang diễn ra trên khắp cả nước, đội ngũ cán bộ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh cũng tranh thủ từng giờ, từng phút, hành động chặt chẽ với nỗ lực và quyết tâm cao nhất nhằm đảm bảo cho bộ máy mới vận hành được thông suốt.

Chủ trì buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên toàn bộ 168 xã, phường và đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh mới, Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên nêu rõ: “Đến giờ này ở cấp Trung ương từ người đứng đầu cao nhất của Đảng cho đến các đồng chí đứng đầu Nhà nước, Chính phủ… đều đang tập trung với tinh thần chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành quyết liệt, hành động liên tục, không ngơi nghỉ. Vì như vậy, cấp Thành phố và cơ sở, chúng ta càng phải nỗ lực cao hơn, tập trung lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, phải tranh thủ từng giờ, từng phút và quyết thành công.”

Quang cảnh Hội nghị vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối đến 168 phường, xã, đặc khu. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh mọi sự chủ quan, thụ động, lơi lỏng, né tránh, chậm trễ, chần chờ, do dự làm ảnh hưởng đến hoạt động chung đều bị xem xét và xử lý nghiêm. Do đó, các cơ quan, đơn vị phải tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, chia sẻ, uốn nắn và giải quyết nhanh những vấn đề phát sinh để đảm bảo cho chính quyền hai cấp vận hành sau ngày 1/7 suôn sẻ, thông suốt, đúng tinh thần, đúng yêu cầu là chính quyền gần dân và giải quyết công việc phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả.

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, tại cơ sở các phường, xã từ nội thành đến ngoại thành đều đang tất bật, khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng trước khi “bấm nút” vận hành bộ máy mới và đơn vị hành chính mới.

Ghi nhận tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, mọi công tác đều đã sẵn sàng cho ngày 1/7 khi bộ máy mới đi vào hoạt động. Theo ông Phạm Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh An, do xã không thực hiện sáp nhập nên mọi công việc triển khai cũng có phần thuận lợi hơn. Trụ sở hiện hữu đều đủ điều kiện liên thông, kết nối đảm bảo đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức khu vận chính thức chính quyền mới.

Đồng thời, địa phương cũng chủ động phương án nâng cấp, bổ sung trang thiết bị đảm bảo phục vụ nhân dân tốt hơn trong thời gian tới.

Tương tự, công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho việc đưa chính quyền mới đi vào hoạt động tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ cũng đã cơ bản hoàn tất.

Ông Võ Thành Thảo, Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Khánh cho biết xã Bình Khánh mới (hợp nhất với xã Tam Thôn Hiệp và một phần của xã An Thới Đông) có diện tích hơn 158km2, dân số khoảng 35.000 người.

“Với diện tích và quy mô dân số tăng gấp đôi so với hiện nay, xã Bình Khánh mới được kỳ vọng có nhiều dư địa để phát triển kinh tế, đặc biệt là ở những ngành nghề có giá trị cao như nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản. Theo đó, khối lượng công việc đặt trên vai cán bộ, công chức xã mới sẽ nhiều hơn, trách nhiệm lớn hơn. Vì thế yêu cầu đặt ra cho đội ngũ, cán bộ công chức xã mới cũng cao hơn và khắt khe hơn,” ông Võ Thành Thảo chia sẻ.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho việc kết thúc hoạt động cấp huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ đang khẩn trương hoàn tất những nhiệm vụ cuối cùng trước khi chuyển giao.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ cho biết sau sắp xếp, huyện Cần Giờ có 4 xã mới được thành lập gồm Bình Khánh, Thạnh An, An Thới Đông và Cần Giờ. Khi cấp huyện kết thúc hoạt động, trụ sở huyện cũ sẽ là trụ sở của xã Cần Giờ mới (trên cơ sở sáp nhập xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh).

“Sau khi được thống nhất thành lập 4 xã, huyện đã triển khai xây dựng các phương án về phân bổ nguồn lực từ nhân sự, cơ sở vật chất đến ngân sách nhằm đảm bảo cho xã mới hoạt động xuyên suốt, trôi chảy ngay từ đầu. Về công tác chuyển giao, kết thúc cấp huyện, địa phương đã thực hiện tổng rà soát lại tất cả những đầu việc. Những việc nào cần kết thúc nhanh, kết thúc sớm thì đẩy nhanh tiến độ. Những công việc gối đầu thì sẵn sàng bàn giao về cho xã mới,” ông Nguyễn Ngọc Xuân cho biết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Xuân, huyện đã rà soát 198 địa chỉ nhà đất, đồng thời xây dựng phương án bàn giao về các xã mới theo địa giới hành chính. Các trụ sở nằm trên địa bàn xã nào thì giao cho xã đó tiếp tục quản lý, khai thác sử dụng.

“Về ngân sách, huyện đã phối hợp với Sở Tài chính phân bổ theo yêu cầu nhiệm vụ và dự án cho các xã mới để các xã đủ nguồn lực đảm bảo công việc trong thời gian tới,” ông Nguyễn Ngọc Xuân cho biết thêm.

Phấn khởi và tin tưởng

Không chỉ riêng đội ngũ cán bộ, công chức, đông đảo người dân cũng đang hướng về khoảnh khắc Thành phố Hồ Chí Minh mới chính thức đi vào hoạt động cùng với việc vận hành bộ máy chính quyền hai cấp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị công bố 9 đồ án quy hoạch thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Tiến Lực/ TTXVN)

Chia sẻ tại lễ công bố quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 diễn ra sáng 25/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố Hồ Chí Minh mới sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ có tầm nhìn phấn đấu vào Top 100 thành phố đáng sống trên thế giới, là một siêu đô thị tài chính, kinh tế số, kinh tế biển và công nghiệp, công nghệ cao vào bậc nhất của Đông Nam Á.

Cảm nhận được tâm thế hồ hởi, tràn ngập năng lượng tích cực từ phía lãnh đạo và các cơ quan chính quyền của Thành phố, nhiều người dân đã chia sẻ cảm xúc phấn khởi, mong chờ đến ngày Thành phố mới đi vào hoạt động.

Ông Triệu Tấn Ẩn (73 tuổi ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ gia đình ông và bà con xóm giềng đều rất phần khởi, hồ hởi chờ đón ngày Thành phố Hồ Chí Minh mới đi vào hoạt động.

“Chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh mới với quy mô mở rộng về địa giới hành chính và tiềm lực kinh tế. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tin tưởng vào bộ máy chính quyền hai cấp mới gần gũi, sâu sát với dân sẽ phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, chính quyền hai cấp sẽ giúp giảm gánh nặng ngân sách, từ đó có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội,” ông Triệu Tấn Ẩn bộc bạch.

Cùng chung niềm vui trên, ông Nguyễn Văn Công (60 tuổi, ở huyện Cần Giờ) cũng tin tưởng, Thành phố Hồ Chí Minh và bộ máy chính quyền mới sẽ đem lại sự hài lòng cho người dân. Thủ tục hành chính không còn rườm rà mà trở nên gọn lẹ và hiệu quả hơn.

“Hòa trong tâm trạng phấn khởi, chờ đón bộ máy chính quyền mới, người dân chúng tôi cũng đồng hành và cố gắng cập nhật, theo kịp những thay đổi của chính quyền mới để tương tác với chính quyền tốt hơn," ông Công bày tỏ.

Về phía cơ quan, chính quyền, bên cạnh sự hành động quyết liệt, chặt chẽ thì đội ngũ cán bộ, công chức cũng không khỏi bồi hồi, mong chờ giây phút cùng Thành phố bước sáng một cột mốc, bước ngoặt mới.

Là công chức Tư pháp-Hộ tịch, với kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc tại xã Bình Khánh, bà Phạm Thị Kim Hoa chia sẻ bản thân rất phấn khởi, mong chờ ngày chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành.

Theo bà Hoa, đây là bước ngoặt quan trọng trong suốt 20 năm làm công chức của mình.“Tôi đã chuẩn bị cho mình một tâm thế luôn sẵn sàng cho những thay đổi sắp tới. Ngoài rèn luyện chuyên môn, tôi còn cố gắng học tập, cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới trong kỷ nguyên số nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc, phục vụ cho người dân ngày một tốt hơn,” bà Hoa chia sẻ.

Tương tự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh An Phạm Minh Châu bày tỏ: "Cá nhân tôi rất phấn khởi, mong chờ đến ngày bộ máy mới đi vào hoạt động. Đây là chủ trương mang tính cải cách lớn, một cuộc cách mạng làm thay đổi toàn bộ phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Nếu thực hiện đúng theo ý nghĩa, mục đích của chủ trương này, thời gian tới, bộ máy chính quyền mới sẽ mang lại lợi ích rất lớn, phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân nhanh-gọn-lẹ."

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ Nguyễn Ngọc Xuân cũng bày tỏ cảm xúc khi tới đây, cấp huyện sẽ kết thúc "sứ mệnh lịch sử." “Một chút lưu luyến khi cấp huyện kết thúc hoạt động, nhưng chúng tôi tin tưởng vào hiệu quả, hiệu năng của bộ máy chính quyền hai cấp mới. Khi đó, năng lực cấp xã được nâng lên sẽ vận hành hiệu quả bộ máy hành chính, phục vụ hiệu quả cho nhân dân,” ông Nguyễn Ngọc Xuân bày tỏ./.

