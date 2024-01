Chủ tịch nước dự Tổng kết vận động xây 1200 căn nhà cho người nghèo ở Sóc Trăng

Lãnh đạo Bộ Công an đã vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ bàn giao nhà cho hộ nghèo Lý Thị Tha Ly tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 1/1, ngày đầu tiên của Năm Mới 2024, tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự tổng kết công tác vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đây là chương trình do Bộ Công an phối hợp với tỉnh Sóc Trăng thực hiện.

Cùng dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các ban, bộ ngành, địa phương và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chia sẻ, động viên về nhiều mặt của các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm trong cả nước và lực lượng Công an nhân dân, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa nhà ở cho hộ gia đình nghèo, khó khăn bức xúc về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc Khmer (chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh), đa số người dân làm kinh tế nông nghiệp, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn mặn nên đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh còn ở mức cao.

Qua rà soát thống kê, tỉnh Sóc Trăng hiện còn 15.139 hộ nghèo và 26.242 hộ cận nghèo (chiếm 12,4% tổng số hộ dân toàn tỉnh, chủ yếu là ở khu vực biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer); đặc biệt, trong đó có 6.972 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở cần được quan tâm hỗ trợ để ổn định cuộc sống, trong khi nguồn lực tại chỗ của tỉnh còn rất nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thạnh tại thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thực hiện chủ trương giảm nghèo "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau,” Lãnh đạo Bộ Công an đã vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng.

Qua đó, giúp người dân địa phương yên tâm lao động, sản xuất, cải thiện cuộc sống, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Việc triển khai thực hiện huy động tối đa mọi nguồn lực để bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng và tiến độ, có kế hoạch, lộ trình chi tiết, tiết kiệm, tránh lãng phí, tiêu cực.

Mẫu nhà được Bộ Công an phê duyệt trên cơ sở mẫu thiết kế cơ bản đã thống nhất với Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng. Kinh phí do Bộ Công an vận động từ các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh huy động nguồn lực đóng góp ngày công lao động từ gia đình, người thân, cộng đồng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng nhà ở tại các nơi điều kiện đi lại khó khăn…

Cũng tại huyện Mỹ Xuyên, Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thạnh, sinh năm 1931, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Xuyên. Mẹ Lê Thị Thạnh có chồng và 2 người con là liệt sỹ./.

