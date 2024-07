Chủ tịch nước Tô Lâm: Cử tri Hưng Yên đã có kiến nghị xác đáng, tâm huyết

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Ngày 2/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại thành phố Hưng Yên, nhằm thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cũng như lắng nghe, giải đáp kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri Hưng Yên đã nhiệt liệt chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới.

Các ý kiến của cử tri đều nhất trí đánh giá cao kết quả và nội dung của chương trình kỳ họp, đặc biệt là vấn đề liên quan đến công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhằm tiếp tục thể chế các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, các cử tri đã nêu ra nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến một số lĩnh vực được cử tri và người dân quan tâm, trong đó có vấn đề về phòng cháy chữa cháy; tháo gỡ chính sách tuyển dụng cán bộ công đoàn; bất cập trong việc thành lập văn phòng công chứng; một số vấn đề về xây dựng và ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên; cũng như những khó khăn khi cần tiếp cận thông tin quy hoạch xây dựng.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các cử tri. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Cử tri Chu Tiểu Bình, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, bày tỏ lo lắng trong bối cảnh nhiều vụ cháy nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản và mong muốn Quốc hội sớm xem xét sửa đổi, ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Phòng cháy, chữa cháy, cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tính mạng, sức khoẻ con người, tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cử tri cho rằng Luật cần nhấn mạnh hơn nữa đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân, xây dựng ý thức tự phòng tránh, trước hết trong sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của mỗi người dân, hộ gia đình để giảm thiểu những vụ hỏa hoạn.

Liên quan đến việc tiếp cận thông tin quy hoạch, cử tri Trần Văn Biên, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, cho rằng mặc dù đã có nhiều địa phương đăng tải tương đối đầy đủ trên cổng thông tin điện tử các quyết định phê duyệt quy hoạch, bản đồ và thuyết minh đi kèm, kể cả các lần điều chỉnh.

Tuy nhiên, cũng không ít địa phương đăng tải sơ sài, không đầy đủ hoặc chỉ đăng các đồ án quy hoạch mới mà không đăng các lần điều chỉnh; đặc biệt rất ít địa phương đăng tải các lần điều chỉnh cục bộ.

Tình trạng này gây khó khăn cho các doanh nghiệp và người dân khi muốn tra cứu thông tin về quy hoạch. Chính vì vậy, cử tri đề nghị cần quy định rõ việc công khai quy hoạch trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải được đăng tải đầy đủ, đồng thời nghiên cứu cơ chế xã hội hóa các dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch để các đơn vị tư nhân có thể dùng các bản quy hoạch đã được công khai rồi thêm các giá trị gia tăng như tìm kiếm nhanh, so sánh giữa các lô đất, chồng chập bản đồ.

Ngoài ra, cử tri Trần Văn Biên cho biết nhiều doanh nghiệp hiện nay phản ánh tình trạng chồng chéo, xung đột giữa các quy hoạch và tình trạng này khiến cho quá trình lập và triển khai các dự án đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cũng coi đây là một trọng tâm cần phải xử lý trong quá trình xây dựng pháp luật có liên quan.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các ý kiến góp ý của cử tri rất sâu sắc, đề cập đến những vấn đề quốc kế dân sinh, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội, phần lớn các ý kiến quan tâm đến hoạt động của Quốc hội, đặc biệt các ý kiến đều đóng góp tham gia vào các dự luật Quốc hội đang xem xét có thể sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Chủ tịch nước đã thông báo với các cử tri về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội đất nước trong thời gian qua, nhấn mạnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đất nước đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Các chỉ tiêu kinh tế xã hội phát triển ổn định với tốc độ tốt, sát với các yêu cầu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra là 6,5%. An sinh xã hội được đảm bảo.

Chủ tịch nước khẳng định đây là sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các doanh nghiệp đối với công cuộc phát triển kinh tế, đồng thời là một trọng tâm để huy động được sức người, sức dân, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác đối ngoại cũng đã đạt nhiều kết quả tốt, vị thế, uy tín đất nước ngày càng được nâng cao. Các nước, các tổ chức quốc tế và bè bạn trên thế giới dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ, tiếp tục đánh giá tích cực đối với Việt Nam.

Chủ tịch nước cho biết trong kỳ họp vừa qua Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác lập pháp. Quốc hội đã xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết; xem xét cho ý kiến 11 dự án luật.

Đây là khối lượng tương đối lớn cho thấy tầm quan trọng và quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về công tác này nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách pháp luật, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thực tiễn, đảm bảo thực thi quyền lực Nhà nước, đảm bảo quyền con người, quyền công dân và lợi ích chung của toàn xã hội.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến quyết định được dư luận quan tâm liên quan đến chính sách về tiền lương, khẳng định đây là vấn đề sẽ tác động rất lớn đến nhân dân, nhất là những người lao động đã nghỉ hưu.

Trung ương đã có Nghị quyết, chủ trương là phải tăng lương cho những người lao động và từ năm 2017 đã qua 3 lần chuẩn bị nhưng đều bị hoãn lại nhiều lý do khách quan.

Chính phủ cũng dành những nguồn lực để phục vụ cho việc tăng lương này, đảm bảo tiền, đảm bảo ngân sách được phục vụ cho việc tăng lương, cố gắng tạo ra sự công bằng giữa những người lao động làm việc hiện nay với những người đã có quá trình đóng góp nay đã nghỉ hưu.

Về những ý kiến đóng góp của cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước khẳng định từ những vấn đề sôi động của đời sống xã hội, các cử tri đã có kiến nghị xác đáng, tâm huyết, đề cập đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiến nghị việc xây dựng, hoàn thiện số những luật mà Quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 tới đây.

Đồng tình lo ngại của cử tri liên quan đến vấn đề phòng cháy chữa cháy, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời gian qua tình hình cháy, nổ có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường dù Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan.

Một xã hội càng phát triển, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ càng quan trọng, sản xuất càng phát triển, nguy cơ cháy nổ càng lớn. Chính vì vậy, việc phòng cháy, chữa cháy gắn liền với sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước cho biết Bộ công an đã kịp thời đưa ra các quy định liên quan đến vấn đề phòng cháy, chữa cháy, song vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để có được những giải pháp tốt nhất như: tách bạch nhà ở và kinh doanh; quản lý nguồn điện trong các hộ gia đình khi tình trạng lắp đặt bổ sung thiết bị tràn lan, gây quá tải hệ thống dây dẫn điện.

Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới chập điện gây cháy nổ, trong khi chưa thấy rõ trách nhiệm quản lý của ngành điện trong vấn đề này.

Về vấn đề công khai thông tin quy hoạch xây dựng, Chủ tịch nước đánh giá công tác quy hoạch là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc minh bạch quy hoạch và có sự giám sát của người dân là quan trọng, đồng thời nhấn mạnh không để quy hoạch phục vụ mục đích cá nhân.

Từ thực tiễn, cần được quan tâm để bổ sung, hoàn thiện, tháo gỡ nâng cao hiệu quả, chất lượng quy hoạch, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

Sau khi chia sẻ một số vấn đề khác mà cử tri quan tâm, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan của tỉnh ghi nhận toàn bộ những ý kiến của cử tri, rà soát các nội dung để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Quốc hội giải quyết.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng 50 bộ máy vi tính cho thành phố Hưng Yên và đến thăm, tặng quà hai gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hưng Yên là ông Nguyễn Quốc Sông và bà Phạm Thị Cậy./.

