Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Hoàng Thị Thanh Thúy chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Sáng 1/7, tại xã Phước Thạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là đại diện các sở, ngành, phòng, ban, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân huyện Gò Dầu sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và kết quả trả lời các Bộ, ngành Trung ương, địa phương đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các đợt tiếp xúc cử tri kỳ trước.

Cử tri tỉnh Tây Ninh đánh giá cao hiệu quả hoạt động chất vấn của Quốc hội trong các kỳ họp thời gian qua; đồng thời, kiến nghị đến Đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề được người dân quan tâm hiện nay.

Cử tri Lê Phong Nhã (60 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) băn khoăn vấn đề thẻ bảo hiểm y tế hiện nay khi hết hạn nhưng không được thông báo kịp thời dẫn đến nhiều hệ lụy, người dân không đạt điều kiện tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm.

Cử tri Lê Phong Nhã đề nghị, Cơ quan Bảo hiểm xã hội có thông báo việc hết hạn thẻ bảo hiểm y tế qua tin nhắn điện thoại cho người dân biết kịp thời để gia hạn thẻ.

Về vấn đề này, ông Võ Văn Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh nhìn nhận thực trạng trên. Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, thời gian tới, đơn vị phối hợp với Viễn thông Tây Ninh cập nhật, thông báo kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Cử tri Nguyễn Văn Phú (56 tuổi, trú tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) lo lắng tình trạng tội phạm lừa đảo công nghệ cao, vấn đề an ninh mạng hiện nay. Cử tri kiến nghị, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sớm có biện pháp ngăn chặn triệt để.

Cử tri Lê Văn Sỹ (66 tuổi, trú tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) bày tỏ niềm vui với chính sách cải cách tiền lương, tăng lương hưu vừa được Quốc hội thông qua. Cử tri mong Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương quản lý, kiểm soát chặt giá cả thị trường.

Bởi khi chính sách cải cách tiền lương vừa được thông qua thì giá cả thị trường cũng đang có dấu hiệu "té nước theo mưa." Nếu để xảy ra tình trạng này, chính sách cải cách tiền lương sẽ giảm đi ý nghĩa.

Các cử tri bày tỏ phấn khởi khi chính thức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong cả nước; đây là lực lượng cơ sở rất "sát sườn" đối với khu dân cư. Do đó, người dân mong muốn sau khi ra mắt, lực lượng này duy trì hoạt động thật tốt để bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hiệu quả nhất.

Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, thời gian qua, cả nước đã vượt qua khó khăn, thách thức lớn để đạt được những kết quả tích cực. Một trong những vấn đề nổi bật trong phục hồi, phát triển kinh tế chung của Tây Ninh và cả nước là lĩnh vực nông nghiệp.

Ngành nông nghiệp giữ vững vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Qua đó, người dân ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi mô hình và cách làm, tăng năng suất, từ đó tăng mức thu nhập. Công nghiệp đã phục hồi nhanh chóng và có mức tăng trưởng lớn.

Đặc biệt, du lịch là một trong những ấn tượng rất lớn của tỉnh. Tây Ninh đầu tư vào các lĩnh vực du lịch lịch sử, du lịch văn hóa, du lịch truyền thống kết hợp du lịch sinh thái, tạo nên điểm sáng về văn hóa, du lịch. Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen là một trong những điểm nổi bật của Tây Ninh hiện nay.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, vừa qua, việc công bố Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hướng được tầm nhìn để phát triển của cả vùng. Từ đó, giúp Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ khắc phục những điểm nghẽn. Đặc biệt, hàng hóa được sản xuất có thể nhanh chóng tiếp cận được thị trường quốc tế, thị trường khu vực.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin thêm Việt Nam đã tăng 8 bậc về Chỉ số phát triển con người (HDI), từ vị trí 115 lên vị trí 107, tiếp tục nằm trong số các quốc gia đang phát triển có chỉ số HDI cao.

Đó là kết quả của những chính sách đúng đắn, hiệu quả và nỗ lực vượt bậc của Đảng, Nhà nước trong thúc đẩy, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là sau COVID-19, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của người dân Việt Nam.

Công tác quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại cũng là dấu ấn hết sức ấn tượng, bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh sẽ tổng hợp gửi đến các bộ, ngành để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và có câu trả lời thỏa đáng cho cử tri trong thời gian sớm nhất./.

Tỉnh Tây Ninh phát triển 22 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Tây Ninh sẽ góp phần nâng tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đạt trên 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030.