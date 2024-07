VNPT ‘bắt tay’ cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thúc đẩy Chuyển đổi số

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2030 về Chuyển đổi số giữa Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: T.Q/Vietnam+)

Ngày 1/7, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho hay đã cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2030 nhằm thúc đẩy Chuyển đổi số tại địa phương này.

Theo đó, hai bên đã có những chương trình kế hoạch hành động cụ thể nhằm mục tiêu thực hiện thành công chiến lược phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số hướng tới xây dựng thành công Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số của Tây Ninh.

Hai bên cam kết sẽ huy động nguồn lực tổng hợp để đồng hành cùng thực hiện tốt nhất thỏa thuận hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên để mang lại lợi ích cao nhất cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp, đưa tỉnh Tây Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu về Chuyển đổi số trên cả nước.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ trong thời gian qua của VNPT đối với địa phương trong phát triển hạ tầng mạng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cũng như khởi phát thực hiện chuyển đổi số của tỉnh, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng bày tỏ mong muốn, kết quả đạt được của thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2030 về Chuyển đổi số tới đây sẽ cao hơn, thiết thực và hiệu quả hơn nữa để Tây Ninh có thể khai thác được tối đa những tiềm năng của địa phương, đạt được những bước phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNPT cũng chia sẻ về một số hạng mục trọng điểm mà đơn vị này sẽ triển khai ngay cho Tây Ninh trong từng lĩnh vực cụ thể về xây dựng Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Ông Thái cũng cho hay VNPT sẵn sàng bắt tay ngay vào triển khai các kế hoạch đã được thống nhất giữa hai bên để kết quả của Chuyển đổi số thực sự giúp Tây Ninh khai mở, tận dụng tối đa tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội bứt phá hơn nữa, khẳng định vị trí của tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như trên cả nước.

Trước đó, thực hiện thỏa thuận hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2023 với Tây Ninh, VNPT đã triển khai các hạng mục hợp tác hiệu quả ở các lĩnh vực như: Xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai ứng dụng công nghệ thông cho các ngành, lĩnh vực trên địa bàn; Triển khai hạ tầng mạng dịch vụ và hệ thống kỹ thuật, hội nghị truyền hình, viễn thông công ích; Hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng khi xảy ra các sự cố tấn công DDoS vào dịch vụ DNS trên hệ thống máy chủ; Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tích hợp dữ liệu các sở ngành và lĩnh vực, cùng với ứng dụng Tây Ninh Smart phục vụ công tác giám sát, điều hành của UBND tỉnh; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP); Giải pháp camera giám sát an ninh trật tự tập trung; Trang bị, nâng cấp các hệ thống CNTT phục vụ chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh cả về Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường...

Ngoài ra, một số dự án, kế hoạch Chuyển đổi số khác cũng đã được hai bên triển khai thành công như: Triển khai giải pháp chuyển đổi số cho các huyện thị và thành phố, cho người dân và doanh nghiệp; Cổng thông tin điện tử doanh nghiệp, phần mềm Quản lý kinh doanh dành cho các hộ kinh doanh…/.