Vượt khó khăn trong năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận của VNPT vượt kế hoạch

Năm 2023, tổng doanh thu của VNPT đạt 54.856 tỷ đồng, bằng 102,14% so với cùng kỳ; lợi nhuận 4.468 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, bằng 100,7% so với cùng kỳ.

Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho hay kết quả đạt được năm 2023 không chỉ cho thấy những nỗ lực rất lớn của tập VNPT trong bối cảnh đầy khó khăn mà còn là tiền đề, tạo động lực để VNPT đặt ra các mục tiêu mới cho năm tiếp theo. (Ảnh: Minh Quyết/Vietnam+)

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã vượt qua thách thức, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm 2023.

Thông tin trên được đại diện Tập đoàn này đưa ra trong Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 diễn ra tại Hà Nội chiều 21/12.

Tập trung phát triển Hạ tầng Số

Theo lãnh đạo VNPT, năm 2023, tổng doanh thu của đơn vị này đạt 54.856 tỷ đồng, bằng 102,14% so với cùng kỳ, đạt 98,2% kế hoạch. Lợi nhuận toàn VNPT là 4.468 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, bằng 100,7% so với cùng kỳ (trong đó lợi nhuận Công ty mẹ là 2.824 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch, bằng 100,1% so với cùng kỳ). VNPT nộp ngân sách nhà nước 3.849 tỷ đồng, đạt 112,7% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 6%.

Với chiến lược trở thành Tập đoàn công nghệ, VNPT đã và đang tập trung phát triển Hạ tầng Số, danh mục các Dịch vụ Số đặc biệt thông qua đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Năm 2023, doanh nghiệp này đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn viễn thông và công nghệ lớn để liên tục tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh mới, nắm bắt các xu hướng công nghệ, thị trường và chuyển đổi.

Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ của VNPT đã được mở rộng. VNPT đã khai trương Trung tâm dữ liệu (IDC) thứ 8 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Đây cũng là IDC có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Đây là minh chứng cho khát vọng của tập đoàn này trong viejc đồng hành cùng Chính phủ xây dựng Hạ tầng Số hiện đại, đạt chuẩn quốc tế để dữ liệu Việt Nam được lưu trữ và xử lý tại Việt Nam theo định hướng của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cũng trong năm này, VNPT đã VNPT bội thu về giải thưởng với gần 50 giải trong nước và quốc tế cho các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp, trong đó đa số là các nền tảng và giải pháp công nghệ phục vụ Chuyển đổi Số.

Trung tâm điều hành thông tin Kiên Giang do VNPT cung cấp giải pháp. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Trong số này, phải kể đến Giải pháp chuyển đổi trải nghiệm khách hàng của VNPT - đại diện duy nhất của Việt Nam giành được giải thưởng Excellence Awards 2023 của TM Forum trong hạng mục trải nghiệm khách hàng. Năm 2023 cũng là năm thứ 3 liên tiếp, VNPT giành được ngôi vô địch tại đấu trường An toàn thông tin - Security Bootcamp 2023. Nền tảng chuyển đổi số VNPT OneSME được vinh Top 4 giải pháp xuất sắc nhất của Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. VNPT FaceID là công nghệ duy nhất tại Việt Nam đồng thời đạt được 2 thành tích Top 10 trên thế giới (theo NIST FRVT) về nhận diện tìm kiếm khuốn mặt và Đạt chứng chỉ chống giả mạo khuôn mặt của iBeta theo chuẩn ISO/IEC 30107-3...

Nâng cao trải nghiệm khách hàng

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT chia sẻ trong bối cảnh thị trường đầy khó khăn, các dịch vụ cốt lõi như di động, băng rộng, MyTV là những dịch vụ phải đối mặt với nhiều thách thức nhất, song VNPT vẫn giữ vững được thị phần. Trong đó, dịch vụ băng rộng và dịch vụ truyền hình chiếm vị trí số 1 về thị phần. Ở lĩnh vực cung cấp Dịch vụ Số doanh nghiệp và Chính phủ Số, VNPT tiếp tục nhận được sự được sự tin tưởng của các bộ/ngành/địa phương và doanh nghiệp. Nhiều sản phẩm số của VNPT được đưa ra thị trường từ năm 2022 thì trong năm 2023 đã tạo được sự lan tỏa.

Sau những thành công mà VNPT đã đạt khi triển khai các dự án Chuyển đổi Số lớn của Chính phủ trong thời gian qua và gần đây nhất là dự án Hệ thống Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư… uy tín, thương hiệu của VNPT trong lĩnh vực Chuyển đổi Số đã được nâng cao. Nhờ đó, trong năm 2023, VNPT tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các bộ/ngành và địa phương khi chọn VNPT làm đối tác trong triển khai Chuyển đổi Số. Điển hình như, thỏa thuận hợp tác chiến lược với Bộ Công an đã đánh dấu sự tham gia chính thức của VNPT trong các dự án Chuyển đổi Số lĩnh vực quản lý Dân cư quốc gia. Tiếp đó, VNPT cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lựa chọn làm đối tác trong thực hiện Chuyển đổi Số…

Sau khi triển khai thành công Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về cán bộ công chức viên chức, tháng 03/2023, VNPT đã thúc đẩy triển khai phần mềm VNPT CCVC 3.0 tại các Bộ/ngành/địa phương. Sau 9 tháng, sản phẩm VNPT CCVC 3.0 đã triển khai cho 42 tỉnh/thành phố, 21 bộ ban ngành, quản lý 1,6 triệu cán bộ công chức viên chức trên toàn quốc, chiếm thị phần 66%. Sản phẩm giúp các Bộ, ngành, địa phương Chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực Quản trị nhân lực trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp kết nối thông suốt hồ sơ cán bộ công chức viên chức của Bộ/ngành/địa phương với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về cán bộ công chức viên chức.

Công tác trải nghiệm khách hàng tiếp tục được xác định là một trong những công việc trọng tâm của VNPT. Tập đoàn này đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp 4.0, điển hình như việc ứng dụng nền tảng công nghệ BigData và AI để đo lường, phân tích dữ liệu tương tác nhằm tạo ra các trải nghiệm cá nhân hóa cho sản phẩm và dịch vụ của VNPT. Bên cạnh đó, VNPT cũng đã tập trung các chương trình tối ưu hóa mạng lưới... Những nỗ lực của VNPT đã được Tổ chức Ookla - đơn vị đo kiểm tốc độ di động và Internet hàng đầu thế giới xác thực khi VinaPhone trở thành mạng di động nhanh nhất Việt Nam năm 2023. Sóng 5G Vinaphone đã được mở rộng tại 16 tỉnh/thành phố phục vụ các hoạt động trải nghiệm công nghệ mới của khách hàng tại các khu vực trung tâm và các sự kiện, lễ hội.

Các giải pháp công nghệ của VNPT ngày càng được nhiều đơn vị sử dụng. (Ảnh: VNPT)

Bằng việc làm chủ các nền tảng công nghệ 4.0 như AI, BigData, IoT, Điện toán đám mây…, VNPT đã “thông minh hóa” sản phẩm cung cấp cho các khách hàng. Nhờ đó, 15 sản phẩm dịch vụ cốt lõi của VNPT được chuẩn hóa/nâng cấp và đưa ra thị trường. VNPT đã tập trung phát triển các nền tảng, hệ sinh thái nền tảng, sản phẩm Chuyển đổi Số cho doanh nghiệp, chuyển đổi các dịch vụ viễn thông truyền thống thành các nền tảng cốt lõi phát triển Hệ sinh thái Dịch vụ Số cá nhân cho hộ gia đình thông qua việc tích hợp Dịch vụ Số, Dịch vụ Nội dung, Tài chính Số, Truyền hình, Tiện ích Số.

Những kết quả đạt được năm 2023 không chỉ cho thấy những nỗ lực rất lớn của tập VNPT trong bối cảnh đầy khó khăn mà còn là tiền đề, tạo động lực để VNPT đặt ra các mục tiêu mới cho năm tiếp theo.

Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm chia sẻ năm 2024, đơn vị này sẽ tối ưu hóa nguồn lực, thay đổi toàn diện, sáng tạo hơn nữa, nghiên cứu ứng dụng thêm nhiều công nghệ mới để tạo ra các các sản phẩm số mới giúp VNPT tăng năng lực cạnh tranh, khẳng định những bước đi vững chắc của tập đoàn trong thời gian tới.