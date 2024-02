Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước mong muốn Công an thành phố nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là việc liên thông và phổ cập thông tin để mọi người dân đều có thể thực hiện.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, chúc Tết Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 2/2, trước thềm Tết Giáp Thìn 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của Thành phố; thăm, chúc Tết một số nghệ sỹ, trí thức uy tín, tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương tham gia Đoàn.

Thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả các mặt công tác của cán bộ, chiến sỹ, Chủ tịch nước chỉ rõ, với đặc thù là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế-xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí hết sức quan trọng đối với Vùng và cả quốc gia.

Do đó, Thành phố cũng là địa bàn phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Thành phố Hồ Chí Minh còn là một “vùng trũng” quy tụ nhiều hoạt động tội phạm và là địa bàn rất “nhạy cảm” đối với các tác động của tình hình thế giới và khu vực trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch nước đánh giá, Công an thành phố đã triển khai tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.”

Công an thành phố đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo thành phố giải quyết kịp thời những vấn đề về an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, Công an thành phố đã làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; trong đó, có những loại tội phạm đặc thù tại đô thị, tội phạm công nghệ cao.

Cùng với đó là triển khai tốt Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030"; góp phần phục vụ tốt hơn đời sống của người dân. Toàn đơn vị đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề cập đến bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp, khó lường, thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội trên địa bàn trong mọi hoàn cảnh.

Cùng với triển khai hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đề nghị Công an Thành phố phải luôn coi trọng công tác nắm tình hình, bám cơ sở, tham mưu kịp thời cho các cấp, các ngành và chính quyền các cấp của Thành phố để giải quyết tốt các vấn đề về trật tự trị an trong mọi tình huống; thường xuyên đúc kết kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là những loại hình tội phạm mới, tội phạm lừa đảo với các thủ đoạn tinh vi; tội phạm trong các lĩnh vực công nghệ cao, lừa đảo qua mạng. Công an Thành phố cần làm tốt công tác phối hợp với các địa phương trong Vùng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chủ tịch nước mong muốn Công an thành phố nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là việc liên thông và phổ cập thông tin để mọi người dân đều có thể thực hiện.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước đã tới thăm Trung tâm Chỉ huy 114, nghe báo cáo về cách thức vận hành Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp.

Với hệ thống này, thay vì chờ thông tin báo cháy, hệ thống đã có các thiết bị hiện đại gắn khắp thành phố, chủ động phát hiện cháy từ Trung tâm Chỉ huy, sau đó thông báo và huy động kịp thời các lực lượng để xử lý. Cũng với hệ thống này và việc áp dụng phần mềm trên điện thoại thông minh, người dân có thể trực tiếp tương tác bằng âm thanh, hình ảnh với Trung tâm Chỉ huy 114 thành phố về các vụ cháy hay sự cố, phản ánh về các nguy cơ cháy nổ tại các địa bàn.

Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác của lực lượng, đặc biệt là việc hình thành bản đồ số, nâng cao hiệu quả phòng, chống, ứng phó với các vụ việc cháy nổ của người dân thành phố.

Chủ tịch nước chỉ rõ Thành phố Hồ Chí Minh có đặc thù đô thị với sự liên kết của nhiều hẻm nhỏ, ngõ ngách; nhiều hàng quán, hộ kinh doanh nhỏ đan xen; nguy cơ xảy ra cháy nổ luôn tiềm ẩn. Do đó công tác phòng, chống cháy nổ là nhiệm vụ cần hết sức coi trọng trên địa bàn.

Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của thành phố cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy với tinh thần: “Dù là ai, đơn vị nào, đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng, cháy chữa cháy.”

Đối với cán bộ, chiến sỹ, cần luôn đảm bảo tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, có mặt tại hiện trường vụ việc trong thời gian ngắn nhất để xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Lưu ý Thành phố đầu tư tốt hơn nữa cho công tác phòng cháy, chữa cháy, Chủ tịch nước yêu cầu làm tốt công tác vận động, xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; tích cực triển khai các hoạt động diễn tập phòng cháy, chữa cháy đảm bảo sát với tình hình, điều kiện thực tế, từ đó nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện; khắc phục tình trạng diễn tập tốt, nhưng triển khai thực tế chưa hiệu quả.

Đến thăm, chúc Tết Giáo sư, bác sỹ Nguyễn Chấn Hùng, nhà khoa học uy tín, chuyên gia y tế đầu ngành, nguyên Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Giáo sư đối với ngành Y tế, sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân; nhất là những đóng góp quan trọng của Giáo sư trong việc xây dựng và phát triển chiến lược phòng, chống ung thư ở Việt Nam; mang lại sự sống, hạnh phúc cho rất nhiều gia đình có người thân mắc bệnh.

Chúc Tết, chúc sức khỏe Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng và gia đình, Chủ tịch nước mong muốn, Giáo sư tiếp tục phát huy bề dày kinh nghiệm sau hơn nữa thế kỷ công tác trong ngành Y tế; tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ ngành Y tế phấn đấu, noi theo.

Giáo sư, Bác sỹ Nguyễn Chấn Hùng sinh năm 1944 tại Tiền Giang. Ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời là Trưởng Bộ môn Ung thư kiêm phẫu thuật thực hành của Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sau này là Trưởng Bộ môn Ung bướu học của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ông từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam. Giáo sư đã có trên 100 đề tài nghiên cứu khoa học y học và một số sách giáo khoa về ung bướu học.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà và chúc Tết Nghệ sỹ Nhân dân Kim Cương - nghệ sỹ tiền bối nổi tiếng, tài danh của giới sân khấu nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Xúc động và bất ngờ được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, chúc Tết tại nhà riêng, Nghệ sỹ Nhân dân Kim Cương cho biết đây là niềm vinh dự to lớn trong cuộc đời lao động nghệ thuật của bà và cũng là niềm vui chung của giới nghệ sỹ Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Nghệ sỹ Nhân dân Kim Cương đề xuất với Chủ tịch nước và lãnh đạo Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện hơn nữa cho các nghệ sỹ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp phát triển văn hóa của Thành phố và đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Nghệ sỹ Nhân dân Kim Cương (quận Phú Nhuận). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thăm hỏi, chúc Tết Nghệ sỹ Nhân dân Kim Cương và gia đình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những cống hiến và đóng góp to lớn của nghệ sỹ đối với ngành Sân khấu Việt Nam nói chung và khu vực phía Nam nói riêng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuộc đời, sự nghiệp và di sản nghệ thuật cùng những thành tích thiết thực, đầy tính nhân văn trong công tác xã hội của bà đã truyền đi niềm cảm hứng mạnh mẽ cho các nghệ sỹ trẻ phấn đấu, noi theo.

Nghệ sỹ Nhân dân Kim Cương là tác giả của nhiều kịch bản kịch nói nổi tiếng của sân khấu phía Nam. Không chỉ có quá trình cống hiến tận tụy cho nghệ thuật sân khẩu trên nhiều phương diện: diễn viên chính, tác giả, đạo diễn và nhà quản lý, bà còn có công đào tạo, dìu dắt, ươm mầm, truyền năng lượng tích cực cho nhiều diễn viên trẻ; xây dựng Đoàn kịch nói Kim Cương thành chiếc nôi nghệ thuật, cung cấp cho nền kịch nghệ Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh nhiều gương mặt sáng giá.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, bà còn tích cực tham gia công tác xã hội, đặc biệt là chăm lo, động viên đời sống vật chất, tinh thần cho các nghệ sỹ sân khấu, nhất là các nghệ sĩ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Nghệ sỹ Nhân dân Kim Cương hiện là Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh./.

