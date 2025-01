Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Cần Thơ

Chiều 26/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, chúc Tết Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ; thăm, chúc Tết và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu, công nhân lao động và các hộ nghèo trên địa bàn thành phố; thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy và gia đình nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Cương tại thành phố Cần Thơ.

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội còn có ông Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lời chúc mừng ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang được Bộ Chính trị phân công nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Thành ủy Cần Thơ sẽ đoàn kết tạo điều kiện giúp đỡ cho đồng chí Đỗ Thanh Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan của thành phố Cần Thơ đã trách nhiệm, tích cực, nhiệt tình tạo điều kiện cho Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Pháp ngữ và Diễn đàn Nghị viện về hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu tổ chức tại Cần Thơ thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tặng quà tết tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cũng đã biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật mà thành phố Cần Thơ đã đạt được trong năm 2024. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, thành phố cũng quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Thành phố cũng đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển thành phố.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố tiếp tục chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động bất ngờ, quan tâm vệ sinh môi trường, giữ gìn thành phố xanh sạch đẹp để thu hút khách du lịch trong những ngày Tết Nguyên đán. Chủ tịch gửi lời chúc Tết đến đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, có nhiều niềm vui mới, thắng lợi mới...

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, công nhân lao động, hộ nghèo trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các gia đình.

Chủ tịch Quốc hội đã thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội của cả nước với nhiều kết quả phát triển vượt bậc so với các năm trước, đồng thời cho biết, Đảng, Nhà nước và đảng bộ, chính quyền thành phố Cần Thơ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, thành phố Cần Thơ đã rất quan tâm chăm lo Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn trong thời gian tới, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ, tiếp tục rà soát, góp ý để Bộ Chính trị, Quốc hội tiếp tục bổ sung phù hợp góp phần giúp thành phố phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Mặt khác, thành phố tiếp tục triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo của thành phố và chăm lo sức khỏe nhân dân cũng phải đi đầu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tiếp tục quan tâm thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về tinh gọn bộ máy mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả; chống lãng phí tiêu cực tham nhũng quan tâm vấn đề môi trường, phấn đấu đưa thành phố Cần Thơ trở thành thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp và là thành phố đáng sống của người dân Đồng bằng sông Cửu Long...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Đến thăm, chúc Tết tại các đơn vị như: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được; đồng thời mong muốn các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả, vị thế, tiềm năng sẵn có, phấn đấu thực hiện đạt nhiều thành tích cao trong năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã trực tiếp tặng quà các gia đình chính sách, các đơn vị, địa phương của thành phố Cần Thơ./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc tết và tặng quà tại thành phố Cần Thơ Chiều ngày 26/1, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện các cơ quan Trung ương đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho các gia đình chính sách tại thành phố Cần Thơ.