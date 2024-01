Chủ tịch Quốc hội: Yên Bái chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân đón Tết

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Yên Bái quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, nhất là trong dịp Tết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều tối 31/1, tại thành phố Yên Bái, nhân dịp đón Xuân mới Giáp Thìn, kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Công tác Trung ương tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái.

Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K'đăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang...

Về phía địa phương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, năm 2023, tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực, dự ước 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao khi Yên Bái tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có mặt nổi trội.

Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 3 năm 2021-2023 đạt 7,24%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp luôn thuộc nhóm cao nhất trong vùng và cả nước, bình quân 3 năm 2021-2023 đạt 5,53%, đứng thứ 2/14 tỉnh trong Vùng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tỉnh đã có những nỗ lực khai thác tốt tiềm năng để duy trì mức tăng trưởng nông nghiệp trong 3 năm liền.

Yên Bái dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc trong xây dựng nông thôn mới, có 106/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 70,7%), 4/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vượt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đối với khu vực miền núi phía Bắc. Khu vực công nghiệp-xây dựng tăng trưởng khá. Bình quân 3 năm 2021-2023 đạt 10,96%, đứng thứ 4/14 tỉnh trong vùng.

Thu ngân sách của tỉnh vượt cao so với dự toán Trung ương giao; năm 2021 vượt 71%, năm 2022 vượt 78%; năm 2023 vượt 28%. Chủ tịch Quốc hội cho rằng điều này phản ánh sự phát triển bền vững của tỉnh.

Yên Bái quan tâm phát triển kinh tế-xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay tỉnh đã bố trí trên 25.000 tỷ đồng đầu tư cho vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; là tỉnh đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc thành một chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 65,62%, tăng 12,32% so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp ngày càng thực chất, hiệu quả. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc. Quốc phòng, an ninh được củng cố; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho nhân dân trong dịp Tết bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Yên Bái đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời đề nghị Yên Bái không chủ quan, cần cố gắng vượt bậc để đạt 100% các chỉ tiêu theo Nghị quyết.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Yên Bái tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương; tiếp tục giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết; tiếp tục tăng cường công tác tổ chức, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Yên Bái tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo…; tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đầm ấm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Về các kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp chuyển tới các bộ, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Các kiến nghị, đề xuất khác của tỉnh, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang triển khai theo thẩm quyền.

Năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ tiến hành tổng rà soát độc lập, song song toàn bộ hệ thống pháp luật để tìm và khắc phục vướng mắc. Năm 2024, Quốc hội sẽ yêu cầu tổng rà soát thủ tục hành chính. Các cơ chế đặc thù cũng sẽ được xây dựng theo hướng vận dụng những quy định của pháp luật ở mức cao nhất theo thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội chúc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ và chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đạt thêm nhiều thành công hơn; nhân dân tỉnh Yên Bái ngày có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

