Chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm lực lượng cảnh sát cơ động

Quang cảnh buổi họp báo kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Cơ động. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Ngày 5/4, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức Họp báo kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ 2.

Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động đồng chủ trì cuộc họp.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Cơ động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của nhân dân; sự đoàn kết nỗ lực, phấn đấu không ngần ngại hy sinh, gian khổ, các thế hệ cán bộ chiến sỹ, đã lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 267/KH-BCA-K02 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm, Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khích lệ động viên; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm cán bộ, chiến sỹ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại cuộc họp báo, Ban tổ chức đã giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung lễ kỷ niệm và các hoạt động bên lề.

Ngoài lễ kỷ niệm và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân vào ngày 14/4/2024 tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình, còn có các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa," thăm hỏi các gia đình chính sách, thương bệnh binh, chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ báo công dâng Bác...

Ban tổ chức đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng phóng sự, ký sự về quá trình 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng Cảnh sát Cơ động; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, công tác, chiến đấu, góp phần tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng, động lực để cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng học tập, noi theo; tuyên truyền các gương chiến đấu hy sinh, dũng cảm; hình ảnh chiến sỹ Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ mục tiêu trọng điểm, tư thế, lễ tiết tác phong, tạo hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, cho biết bên cạnh các hoạt động kỷ niệm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025, tầm nhìn 2030," tuyên dương thanh niên Cảnh sát Cơ động tiêu biểu và các cuộc thi viết, trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề "Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống" nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm cán bộ, chiến sỹ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.

