CLB Công an Hà Nội ủng hộ tiền bán vé cho nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính

Toàn bộ tiền bán vé trận Derby Thủ đô với Thể Công-Viettel tại vòng 21 V-League 2023/24 sẽ được đội chủ nhà Công an Hà Nội gửi tới gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại Trung Kính.

Toàn bộ tiền bán vé trận Derby Thủ đô với Thể Công-Viettel sẽ được CLB Công an Hà Nội gửi tới gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại Trung Kính. (Ảnh: CAHN)

Trong thông báo trên trang Facebook chính thức của đội bóng sáng 25/5, Câu lạc bộ Bóng đá Công An Hà Nội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại nhà số 1 ngách 43/98/31 (đường Trung Kính), phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy ngày 24/5 vừa qua. Vụ cháy khiến 14 người tử vong, nhiều người bị thương.

"Toàn bộ số tiền bán vé trận đấu giữa Câu lạc bộ Công An Hà Nội và Câu lạc bộ Thể Công-Viettel, Câu lạc bộ Công An Hà Nội trân trọng gửi tới gia đình các nạn nhân, mong rằng các gia đình sẽ sớm vượt qua sự mất mát này," trang Facebook chính thức của Đội bóng ngành Công an đăng tải.

Đã xác định 14 danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại Trung Kính Một ngày sau vụ cháy kinh hoàng tại nhà trọ trong ngõ 43 phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 14 nạn nhân không may thiệt mạng.

Theo đó, trận Derby Thủ đô giữa Công An Hà Nội và Thể Công-Viettel thuộc vòng 21 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2023/24 sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ 15 ngày mai 26/5.

Người hâm mộ có nhu cầu đến sân theo dõi trận Derby Thủ đô tại vòng 21 có thể đặt vé thông qua ứng dụng Ví điện tử VNPay, hoặc truy cập trang chủ của Câu lạc bộ Công An Hà Nội tại địa chỉ: https://datve.cahnfc.com/ để đặt vé./.