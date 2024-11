Cơ bản khống chế đám cháy tại Công ty Wiha Việt Nam ở Thái Nguyên

Tại thời điểm xảy ra cháy, có trên 300 công nhân đang làm việc tại xưởng sản xuất kìm của Công ty, tuy nhiên công nhân đã kịp thời di chuyển đến khu vực an toàn, không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng khẩn trương dập tắt đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 8/11, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Wiha Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Sông Công 1 (thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng huy động 20 xe cứu hỏa và hàng trăm chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy đến dập lửa. Hiện đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra cháy, có trên 300 công nhân đang làm việc tại xưởng sản xuất kìm của Công ty. Trong quá trình làm, công nhân nghe thấy có tiếng nổ tại khu vực tường ở cửa trước. Do phần mái làm bằng tôn xốp, trần nhà xốp nên chỉ sau vài giây, lửa lan nhanh, thiêu rụi toàn bộ máy móc, thiết bị, nhà xưởng của xưởng kìm, rộng khoảng 10.000 m2. Rất may khi phát hiện cháy, công nhân kịp thời di chuyển đến khu vực an toàn nên không có thiệt hại về người.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt kịp thời. Đội Phòng cháy, chữa cháy của một số doanh nghiệp khác trên địa bàn như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sam Sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG... hỗ trợ dập lửa nên đám cháy nhanh chóng được khống chế. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Wiha là một trong những nhà sản xuất dụng cụ cầm tay hàng đầu thế giới dùng trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Được thành lập cách đây hơn 80 năm, hiện Wiha hoạt động trên toàn cầu. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Wiha Việt Nam có 100% vốn đầu tư ngước ngoài (Cộng hòa Liên bang Đức) chuyên sản xuất dòng sản phẩm kìm, tô vít, tuốc nơ vít cho thương hiệu Wiha và một số thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Milwaukee, Maximum CTC, Makita, Wurth, Hoffman. Hơn 90% sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Trung Đông, châu Á. Với khoảng 600 lao động, doanh nghiệp này là một trong những đơn vị FDI đầu tiên trên địa bàn thành lập được Chi bộ Đảng, tổ chức Công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động./.

