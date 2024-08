Cơ hội quảng bá du lịch Ninh Bình tới thị trường Ấn Độ và Nam Á

Việc đoàn 4.500 khách Ấn Độ đến tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An là một cơ hội lớn để Ninh Bình quảng bá di sản thế giới, quảng bá điểm đến tới thị trường du khách Ấn Độ và Nam Á.

Du khách tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An những ngày cuối tháng 8/2024. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Dự kiến trong tuần tới, Việt Nam sẽ đón đoàn du khách khoảng 4.500 người từ Ấn Độ, trong đó Tràng An-Ninh Bình là điểm đến được lựa chọn cùng với Hà Nội và Quảng Ninh.

Ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình xác định đây là đoàn khách lớn, rất quan trọng, việc đón đoàn sẽ tạo thêm cơ hội để quảng bá du lịch, hình ảnh Di sản thế giới Tràng An tới thị trường Ấn Độ và Nam Á.

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Phạm Duy Phong thông tin, dự kiến đoàn du khách từ Ấn Độ sẽ tới thăm quan Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An từ ngày 28/8 đến ngày 5/9.

Sở đã phối hợp với Công ty Vietravel để chuẩn bị đón tiếp đoàn. Sở Du lịch đã tuyên truyền rộng rãi, chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ đoàn khách chu đáo nhất, trong đó có chuẩn bị nguồn nhân lực trình độ tiếng Anh đảm bảo.

Ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng các dịch vụ để đón tiếp đoàn khách Ấn Độ và du khách tới Ninh Bình trong dịp nghỉ lễ 2/9 sắp tới.

Ninh Bình cũng xác định Nam Á, cụ thể là Ấn Độ là thị trường lớn, tiềm năng, hứa hẹn sẽ phát triển nhanh trong thời gian tới.

Thông qua đợt đón tiếp khách này, ngành Du lịch Ninh Bình rất kỳ vọng nhận được sự đánh giá cao từ doanh nghiệp lữ hành, du khách Ấn Độ và khu vực Nam Á khi đến với Việt Nam và tỉnh.

Đoàn du khách Ấn Độ sẽ trải nghiệm tour đi thuyền tại Khu du lịch sinh thái Tràng An. Vừa qua, tour du lịch bằng thuyền, đạp xe tại Ninh Bình đã lọt vào 25 hoạt động hấp dẫn nhất ở hạng mục thiên nhiên và hoạt động ngoài trời của giải thưởng do Chuyên trang du lịch Tripadvisor công bố.

Với tour này, du khách được khám phá các hang động xuyên thủy trên thuyền chèo tay thân thiện với môi trường. Đây cũng là hành trình khám phá thiên nhiên kỳ thú và độc đáo với cảnh quan thiên nhiên, núi non, sông nước hùng vĩ, hệ động thực vật phong phú.

Ngoài ra, đoàn khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các di tích đền chùa linh thiêng, tìm hiểu về lịch sử đất và người Ninh Bình.

Du khách tham quan quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Đặc biệt, mỗi người lái đò trên thuyền chính là người dân địa phương, đại sứ văn hóa, du lịch dẫn dắt và chia sẻ về lịch sử, truyền thuyết gắn liền với từng hang động, cảnh quan nơi đây.

Chuyến đi không chỉ giúp du khách thư giãn và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên mà còn hiểu hơn về văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất Ninh Bình...

Hiện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo các khâu an ninh, an toàn, y tế, dịch vụ... Đặc biệt, Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An bố trí phân làn đường đi, sắp xếp bến, thuyền ưu tiên và nhân sự kiêm soát vé riêng cho đoàn.

Ông Lê Anh, Trưởng phòng Kinh doanh, Khu du lịch sinh thái Tràng An cho biết, kế hoạch đón tiếp đoàn khách Ấn Độ đã được Khu du lịch chuẩn bị chu đáo với mục tiêu truyền tải thông tin, vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa của Tràng An, đẩy mạnh xúc tiến du lịch và góp phần làm tốt công tác đối ngoại của các quốc gia. Khu du lịch sinh thái Tràng An có thể đáp ứng phục vụ khoảng 5.000 du khách/khung giờ...

Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An những ngày này đơn vị đang tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh bãi để xe, khu vực đón tiếp, vệ sinh đò, sắp xếp đầy đủ áo phao, đèn pin, ô dù...

Bà Nguyễn Thị Tam, lái đò Khu du lịch sinh thái Tràng An chia sẻ, bà và nhiều người lái đò khác đã chuẩn bị tâm lý, sức khỏe để sẵn sàng đón, phục vụ đoàn khách được tốt nhất.../.

