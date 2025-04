Thái Lan có chính sách mới khi nhập cảnh, du khách Việt cần chú ý những gì?

Từ ngày 1/5, du khách quốc tế đến Thái Lan bằng đường hàng không, đường bộ và đường thủy sẽ phải khai báo trực tuyến qua hệ thống nhập cảnh kỹ thuật số (TDAC) trong vòng ba ngày trước khi nhập cảnh. TDAC này có nội dung tương tự biểu mẫu giấy từng áp dụng khai báo trước đó, chỉ khác là du khách có thể thực hiện qua mạng.

Đây là chính sách mới do Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) vừa mới ban hành nhằm giúp quá trình xử lý nhập cảnh nhanh, dễ dàng và an toàn hơn. Do đó, du khách bắt buộc phải khai mẫu này nếu muốn nhập cảnh xứ sở Chùa Vàng.

Với quy định mới, người khai báo có thể đăng nhập trực tiếp vào website tdac.immigration.go.th hoặc quét mã QR tại trang web rồi điền các thông tin cần thiết: họ tên, quốc tịch, số điện thoại, địa chỉ email, số hộ chiếu cũng như hành trình chuyến đi gồm số chuyến bay, địa chỉ khách sạn hoặc lưu trú tại Thái Lan.

Sau khi hoàn thành thủ tục, thông tin xác thực của du khách sẽ được gửi về mail cá nhân và du khách cần trình thẻ này tại quầy xuất nhập cảnh Thái Lan.

Người dân sơ tán ra bên ngoài các tòa nhà tại Bangkok, Thái Lan, sau trận động đất ở Myanmar ngày 28/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước đó, ngày 28/3, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở miền trung Myanmar đã gây rung chấn nhiều khu vực tại Thái Lan, đặc biệt là Bangkok. Chính quyền Thái Lan đã lập tức công bố “Bangkok là vùng thảm họa.”

Ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Thái Lan cập nhật tình hình của các hoạt động khắp đất nước sau trận động đất để trấn an du khách. Theo đó, các hoạt động du lịch trở lại bình thường, phương tiện giao thông vận tải vẫn tiếp tục hoặc đã được khôi phục. Cục Khí tượng Thái Lan đã báo cáo mặc dù còn nhiều dư chấn sau động đất, nhưng quy mô nhỏ hơn và không gây thêm thiệt hại cho các khu vực trên cả nước.

Trước những cập nhật tình hình từ điểm đến Thái Lan, phần lớn khách Việt có tâm lý dè chừng nhưng vẫn bình tĩnh và không quá căng thẳng. Các đoàn khách Việt Nam vừa trở về từ Thái Lan cũng đều an toàn.

Với các đoàn sẽ tiếp tục chọn tham quan Bangkok thời gian tới, các đơn vị lữ hành cho biết sẽ thay đổi lịch trình, tránh các địa điểm vẫn còn dư chấn hoặc gặp sự cố do ảnh hưởng động đất vừa qua để đảm bảo an toàn cho du khách.

Đáng chú ý, tỷ lệ du khách yêu cầu trả phòng sớm đã tăng 8-10% trên đất nước Thái Lan sau trận động đất, chủ yếu tại các điểm du lịch lớn như Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai và Ayutthaya. Một số du khách cũng chuyển sang Pattaya và Phuket thay vì Bangkok. Doanh thu từ khách sạn và du lịch Thái Lan dự kiến giảm ít nhất từ 10-15%./.

Nghi lễ thắp đèn “phang pateet” tượng trưng cho sự mở ra ánh sáng của sự sống, tại phố cổ Chiang Mai. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thống kê từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, lượt khách Việt đến Thái Lan năm 2024 đạt hơn một triệu lượt người trên tổng số 5,4 triệu lượt xuất cảnh cả năm. Thái Lan luôn nằm trong danh sách điểm đến quốc tế được khách Việt Nam yêu thích nhất.