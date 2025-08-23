Colombia: Phát động chiến dịch ngăn chặn làn sóng bạo lực leo thang

Ngày 22/8, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sánchez thông báo triển khai một chiến dịch tình báo quy mô lớn tại khu vực Tây Nam, sau loạt vụ tấn công khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây được coi là đợt bạo lực nghiêm trọng nhất trong 1 thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trước đó 1 ngày, thành phố Cali rúng động bởi vụ đánh bom xe tải gần trường hàng không quân sự, khiến 6 dân thường thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Trực tiếp đến hiện trường, Bộ trưởng Sánchez công bố Chiến dịch Sultana - với mục tiêu “bảo vệ khu vực trước chủ nghĩa khủng bố và tội phạm”, đồng thời triển khai thêm lực lượng cảnh sát tinh nhuệ với sự hỗ trợ của công nghệ và tình báo.



Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một xe tải chứa đầy thuốc nổ chưa kịp kích hoạt. Thị trưởng Alejandro Eder thừa nhận tồn tại “lỗ hổng tình báo nghiêm trọng cần khắc phục.”

Viện công tố thông báo đã bắt giữ 2 nghi phạm, trong đó có 1 người bị người dân địa phương nhận diện là thành viên nhóm vũ trang ly khai thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).



Trước đó, cũng trong ngày 21/8, tại tỉnh Antioquia ở Tây Bắc Colombia, một nhóm vũ trang đã dùng thiết bị bay không người lái và súng trường bắn hạ trực thăng, khiến 13 cảnh sát thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ nhổ bỏ cây coca. Chính phủ cũng đưa ra cáo buộc các vụ tấn công do các nhóm vũ trang ly khai thuộc FARC thực hiện. Đây là các nhóm không tham gia thỏa thuận hòa bình năm 2016.



Bộ trưởng Sánchez nhận định tình trạng tống tiền, sát hại và tuyển mộ trẻ em ở một số khu vực đã giảm, song các nhóm này lại chuyển sang sử dụng khủng bố như một công cụ chính.



Tổng thống Gustavo Petro lên án loạt vụ tấn công, khẳng định Colombia đang đối diện với “một mạng lưới mafia quốc tế có vũ trang”. Tuy nhiên, ông cũng vấp phải chỉ trích vì ưu tiên đối thoại với các nhóm vũ trang thay vì lựa chọn giải pháp quân sự toàn diện.



Thỏa thuận hòa bình năm 2016 từng mang lại hy vọng chấm dứt cuộc xung đột đã khiến hơn 1 triệu người thiệt mạng. Tuy nhiên, khoảng trống sau đó đã tạo điều kiện cho các nhóm ly khai, băng nhóm ma túy và các tổ chức vũ trang mới nổi trỗi dậy. Những nhóm này bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ tấn công, trong đó có vụ ám sát nghị sỹ kiêm ứng cử viên Tổng thống Miguel Uribe Turbay.



Tình trạng bạo lực leo thang đang phủ bóng lên cuộc bầu cử tổng thống năm 2026, khi Colombia chuẩn bị tìm người kế nhiệm Tổng thống Petro - vốn không được tái tranh cử theo quy định Hiến pháp./.

