Công an Hà Nội liên tiếp giải cứu nhiều người dân trong các vụ hỏa hoạn

Trong những ngày qua, ở Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cháy nhà dân. Với tinh thần sẵn sàng đương đầu với “giặc lửa”, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã liên tiếp giải cứu nhiều người dân trong các vụ hỏa hoạn.

Điển hình như vào lúc 7 giờ 34 phút, ngày 3/2, xảy ra vụ cháy nhà cho thuê trọ (số 5, ngách 9, ngõ 105 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, Cầu Giấy). Địa điểm xảy ra cháy là căn nhà 6 tầng, khu vực cháy là tầng 2 của ngôi nhà với nhiều vật dụng dễ cháy, tỏa ra nhiều khói, khí độc, có một số người mắc kẹt bên trong.

Ngay khi nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an quận Cầu Giấy và Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, tập trung cứu người, nhanh chóng phối hợp cùng công an cơ sở và người dân tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu an toàn 7 người mắc kẹt bên trong qua tầng mái sang nhà bên cạnh và đưa tới nơi an toàn. Hiện sức khỏe và tinh thần cả 7 nạn nhân đều ổn định. Đến khoảng 8 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không thiệt hại về người.

Cùng ngày, khoảng hơn 11 giờ, lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà trong ngõ 15 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá (quận Ba Đình). Ngay khi phát hiện vụ cháy, nhiều người dân đã khẩn trương mang bình chữa cháy cá nhân để cùng hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Công an quận Ba Đình đã điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa. Do đó, khoảng ít phút sau, đám cháy cơ bản được dập tắt; không gây thiệt hại về người.

Trước đó, rạng sáng 29/1, tầng 2 của ngôi nhà có diện tích khoảng 30m2, quy mô 4 tầng 1 tum (ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình) bất ngờ bốc cháy. Tại hiện trường, do có gió to, ngọn lửa có chiều hướng bốc cao cháy lan, khu vực xảy cháy còn có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã triển khai đồng bộ các biện pháp cứu người, nhanh chóng phối hợp cùng công an phường và người dân tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Lực lượng chức năng đã đưa 3 người trong gia đình đang mắc kẹt trong nhà xuống nơi an toàn, phối hợp cùng lực lượng y tế đưa người bị nạn vào cấp cứu. Hiện, 3 nạn nhân đều đã ổn định cả về sức khỏe và tinh thần.

Nguyên ngân các vụ cháy đang được xác minh, làm rõ./.

