Công an tỉnh Bình Thuận sẽ điều tra 10 gói thầu liên quan đến Công ty AIC

Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra thực hiện việc điều tra, xác minh đối với 10/11 gói thầu liên quan đến Công ty AIC có dấu hiệu tội phạm.

Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận. (Nguồn: Báo Bình Thuận)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có công văn số 2277 /UBND-NCKSTTHC gửi các đơn vị liên quan chỉ đạo xử lý liên quan đến các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC) trúng thầu trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận được Kết luận thanh tra số 07/KL-TTBT của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản, trang thiết bị đối với các gói thầu do Công ty AIC trúng thầu.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về những tồn tại, thiếu sót, vi phạm đã được Chánh Thanh tra tỉnh kết luận, thời gian hoàn thành trong quý 3/2024.

Thanh tra tỉnh thực hiện việc chuyển hồ sơ, vụ việc của 10/11 gói thầu có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định, thời gian hoàn thành trong tháng 6/2024.

Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra thực hiện việc điều tra, xác minh đối với 10/11 gói thầu có dấu hiệu tội phạm do Thanh tra tỉnh chuyển đến để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật, tránh gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận nghiêm túc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định. Thời gian hoàn thành trong quý 3/2024.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bình Thuận có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản, trang thiết bị đối với các gói thầu do Công ty AIC trúng thầu trên địa bàn tỉnh.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với 11 gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh.

Đối với 3 gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo, ba gói thầu có giá thiết bị cung cấp cho các chủ đầu tư chênh lệch quá cao so với giá mua đầu vào của Công ty AIC (hơn 100%), với tổng số tiền 15,4 tỷ đồng (giá trúng thầu là 27,2 tỷ đồng, giá nhập khẩu hải quan và mua vào là 11,8 tỷ đồng).

Đồng thời, các thiết bị này đã được Công ty AIC mua trước khi trúng thầu và ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo. Công ty AIC cung cấp thiết bị không đúng theo hợp đồng về model, thông số kỹ thuật, xuất xứ nhưng Sở ký Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng. Do vậy, có dấu hiệu vi phạm Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với 7 gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư, qua thanh tra cho thấy, 6/7 gói thầu có giá thiết bị cung cấp cho các chủ đầu tư chênh lệch quá cao so với giá mua vào của Công ty AIC (hơn 80%), với tổng số tiền 16,6 tỷ đồng (giá trúng thầu là 36,5 tỷ đồng, giá nhập khẩu hải quan là 19,9 tỷ đồng). Do vậy, 6/7 gói thầu có dấu hiệu vi phạm Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999 về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với gói thầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận, gói thầu thiết bị Công ty AIC cung cấp cho bệnh viện với giá trị là 12,7 tỷ đồng, trong khi giá đầu vào là 8,7 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 4 tỷ đồng, trong đó có 20/36 thiết bị có giá trị tăng 150-450%. Kết quả thanh tra cho thấy có dấu hiệu vi phạm Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng./.

