Công an tỉnh Sơn La bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Đối tượng Giàng A Hờ (sinh năm 1983, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội "mua bán trái phép chất ma túy."

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Giàng A Hờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, qua quá trình trinh sát, bám nắm địa bàn, vào 0 giờ 30 phút, ngày 9/4, tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Công an tỉnh bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng bị bắt là Giàng A Hờ (sinh năm 1983, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội "mua bán trái phép chất ma túy."

Cùng ngày, đối tượng được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh giải quyết theo pháp luật.

Trước đó, sau một thời gian dài trinh sát, lập án đấu tranh, ngày 6/4, tại bản Chiềng Khừa, xã Chiềng Khừa (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Công an huyện Mộc Châu chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập và Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ thành công Tráng Lao Thái (sinh năm 1969, trú tại xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) khi đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới vào địa bàn.

Tang vật thu giữ gồm, 25.804 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.

Nghệ An: Bắt giữ 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trốn truy nã 22 năm tại Lào Lương Văn Bún (thường trú huyện Tương Dương, Nghệ An) bị truy nã về tội “giết người” và Lê Văn Điền (thường trú huyện Con Cuông, Nghệ An) bị truy nã về tội “mua bán trái phép chất ma túy."