Củng cố vững chắc “thế trận lòng dân,” xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ ngày 11-13/8 với sự tham dự của 299 đại biểu. Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các đột phá, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đinh Hữu Thành; đại biểu các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu gồm 9 đồng chí. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân khu; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu tái cử chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu. Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu.

Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 gồm 12 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 9 đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của COVID-19, Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có 5 nội dung vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 10 đề ra.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, Đảng bộ Quân khu 9 trong nhiệm kì mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm.

Trong đó, Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Quân khu 9 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong chiến tranh hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và tăng cường huấn luyện trong các điều kiện phức tạp.

Quân khu 9 triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, thực sự là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân,” tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, đoàn kết, thống nhất.

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, thành công của Đại hội sẽ là cơ sở định hướng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh.

Với tinh thần “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện quyết tâm chính trị cao, tiếp tục phát huy truyền thống “Quân dân đoàn kết, tự lực tự cường, kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu,” nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của toàn quân.

Quân khu đã chủ động tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, Quân khu đã tham mưu và huy động ngân sách địa phương trên 7.600 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, tạo thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc.

Trong nhiệm kỳ, toàn Quân khu đã tổ chức thành công gần 1.600 cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật và trên 1.500 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến.

Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đạt nhiều kết quả tích cực với 36,3% đơn vị đạt tiêu chuẩn. Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững.

Toàn Quân khu đã vận động xây tặng gần 5.700 “Nhà đồng đội,” “Nhà tình nghĩa,” “Nhà đại đoàn kết,” với tổng kinh phí gần 3.000 tỷ đồng; tìm kiếm, quy tập và an táng 1.828 hài cốt liệt sỹ chu đáo, nghĩa tình…/.

Quân khu 9 và sư đoàn 304 giao, nhận quân nhanh gọn, đạt 100% chỉ tiêu So với năm 2024, thanh niên nhập ngũ năm nay ở Quân khu 9 từ 18- 25 tuổi, đạt 99,23% (tăng 0,14%); trình độ cao đẳng, đại học đạt 12,83% (tăng 12,98%); đảng viên đạt 1,4% (tăng 0,16%).