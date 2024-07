Đà Nẵng: Tuyển dụng hơn 7.400 vị trí việc làm ở nhiều ngành nghề

Người lao động tham gia phỏng vấn trong Ngày hội việc làm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 12/7, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Thành đoàn và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm năm 2024.

Hoạt động nhằm tăng cường hỗ trợ cho sinh viên, bộ đội xuất ngũ, đoàn viên và người lao động đang tìm việc làm trên địa bàn thành phố.

Đây là lần thứ 8 Ngày hội việc làm được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) có sự tham gia của 128 đơn vị, doanh nghiệp, với 7.437 vị trí tuyển dụng (trong đó có 79 doanh nghiệp tham gia trực tiếp tại Ngày hội, với 3.017 vị trí tuyển dụng và 50 doanh nghiệp ủy thác tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm, với 4.420 vị trí tuyển dụng).

Đơn vị tham gia Ngày hội gồm các ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm lớn như, MB, Mirae Asset, Sacombank, VPBank, PVcomBank, SHB…; doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch, lữ hành như, Bà Nà Hills, Four Points by Sheraton Danang, Little Hoi An Group, Voco Ma Belle Danang…; tổ chức công nghệ, truyền thông như, Mobifone, FPT Telecom…

Các vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ đa dạng từ lao động phổ thông đến đại học và lĩnh vực tuyển dụng trải rộng trên nhiều vị trí như giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm kinh doanh, kế toán, chuyên viên marketing, chuyên viên hoạch định tài chính, nhân viên kinh doanh, nhân viên hành chính nhân sự, lập trình viên, giao dịch viên, kiểm soát viên, nhân viên phát triển sản phẩm, nhân viên lễ tân, thực tập sinh…

Trong Ngày hội, bên cạnh triển khai tuyển dụng trực tiếp tại nhiều gian hàng còn có Tọa đàm “Giao lưu sinh viên với khát vọng làm chủ."

Phát biểu tại Ngày hội, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) Lê Văn Huy chia sẻ việc gia tăng mạnh mẽ số lượng đơn vị tổ chức, quy mô doanh nghiệp tham gia, tính đa dạng của các vị trí tuyển dụng trong Ngày hội việc làm năm 2024 đã thể hiện được uy tín và vai trò của chương trình này trong chiến lược an sinh xã hội, nâng cao thu nhập, kích thích phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng.

Ngày hội việc làm giúp người tham gia mở rộng nhận thức về nghề nghiệp, thúc đẩy sự đa dạng khi lựa chọn công việc, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều đối tượng khác nhau có thể tham gia vào thị trường lao động một cách công bằng, thuận lợi. Ngày hội năm nay rất hữu ích cho việc kết nối từng cá nhân với cộng đồng doanh nghiệp uy tín, từ đó, hình thành mạng lưới quan hệ chuyên môn để hỗ trợ tốt cho định hướng phát triển sự nghiệp của mỗi người.

Dịp này, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đã ký kết với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Thành đoàn, Hội Doanh nhân trẻ thành phố “Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc phối hợp trong công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên."

Biên bản này khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu dài để hỗ trợ sự phát triển toàn diện của người học, từ đó, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng tốt, đáp ứng kỳ vọng không chỉ từ các địa phương của Việt Nam mà còn của các tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia./.

Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho người nước ngoài làm việc Theo báo cáo Expat Insider 2024, Việt Nam là quốc gia có chi phí phải chăng nhất trên thế giới dành cho người nước ngoài, đứng đầu trong số 53 điểm đến khi nói đến tài chính cá nhân.