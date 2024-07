Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tham gia trực tuyến Lễ truy điệu Tổng Bí thư

Đoàn chức sắc Tông phái Phật giáo An nam Tông (Việt Tông) tại Thái Lan tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sau 2 ngày mở sổ tang tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều 26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã cùng hướng về Tổ quốc tham gia trực tuyến Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng xúc động khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Đồng chí mất đi, Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam mất đi một đồng chí trung kiên, hết lòng vì dân vì nước. Toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nhà lãnh đạo ưu tú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong 2 ngày tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ quán đã đón tiếp hơn 100 đoàn gồm lãnh đạo chính phủ và các bộ, ban, ngành, tổ chức Phật giáo của Vương quốc Thái Lan, các đại sứ, đại diện đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, cùng rất đông bà con kiều bào tới viếng và ghi sổ tang chia buồn.

Tới dự lễ viếng trong ngày 26/7, Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Hàn Chí Cường ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc.”

Dẫn đầu đoàn chức sắc Tông phái Phật giáo An nam Tông (Việt Tông) tại Thái Lan, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Ân, Phó Tăng trưởng Tông phái cho biết: “Thay mặt Tông phái Phật giáo An nam Tông tại Thái Lan, chúng tôi bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tông phái Phật giáo An nam Tông tại Thái Lan có mối quan hệ rất tốt với Việt Nam, trong thời gian vừa qua, mối quan hệ giữa hai bên đã được thúc đẩy phát triển. Khi biết được tin buồn, chúng tôi đã tổ chức đoàn và đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.”

Tới dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lae Dilokvihyarat, Thượng nghị sỹ Thái Lan, xúc động chia sẻ: “Có thể nói cảm xúc của tôi bây giờ có lẽ cũng giống như cảm xúc của nhiều bà con người Thái gốc Việt, chúng tôi đều vô cùng tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Chúng tôi được nghe rất nhiều về những thành tựu của Việt Nam trong hơn 13 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng."

"Trong thời gian này, kinh tế Việt Nam đã thực sự khởi sắc vươn lên ngang tầm quốc tế, ghi nhận mức tăng trưởng GDP thuộc hàng cao nhất ko chỉ ở ASEAN mà còn ở châu Á. Việt Nam đã trở thành điểm thu hút của toàn thế giới với rất nhiều đối tác mong muốn đầu tư hay thiết lập quan hệ."

"Tôi nghĩ những thành công của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự cống hiến tận tụy của Tổng Bí thư với đất nước và nhân dân là khó mà có thể diễn giải hết. Tôi nghĩ sự cống hiến và công lao của Tổng Bí thư sẽ được người dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế ghi nhận mãi mãi.”

Cùng cả gia đình tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiều bào Nguyễn Phi Hà xúc động ghi sổ tang: “Chúng cháu xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến với gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và mong rằng, gia đình sẽ tìm thấy sự an ủi trong những kỷ niệm và di sản bác Nguyễn Phú Trọng để lại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lòng chúng cháu, là nguồn động viên và khích lệ lớn lao trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”./.

