Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra các đơn vị quân đội tại thành phố Đà Nẵng

Ngày 14/4, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, kiểm tra tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung và Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu V).

Kiểm tra công tác giáo dục tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong thời gian qua; đặc biệt là tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, đây là môi trường giáo dục đặc thù, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho Quân đội. Vì vậy, nhà trường cần tiếp tục chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí phấn đấu cho học viên ngay từ những ngày đầu, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình trưởng thành.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm tra Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu V). (Ảnh: Trần Tĩnh/ TTXVN)

Kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315), Đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy của đơn vị.

Nổi bật là việc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát thực tiễn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là chiến sỹ mới, góp phần nắm chắc tư tưởng bộ đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu.”

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương phần mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm nền tảng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; đặc biệt coi trọng công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, nhân văn, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Đà Nẵng và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú), bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc./.



