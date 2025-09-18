Đại tướng Phan Văn Giang dự khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 18/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể 1 với chủ đề “Xây dựng hệ thống quản trị an ninh toàn cầu công bằng và hợp lý”.

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 được tổ chức từ ngày 17-19/9 với chủ đề chính “Chung tay gìn giữ trật tự quốc tế và thúc đẩy phát triển hòa bình.” Diễn đàn có 4 phiên toàn thể và 8 phiên đồng thời.

Cũng như những lần tổ chức trước, Diễn đàn lần này có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội, chuyên gia, học giả đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Các đại biểu dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12.(Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12, Thượng tướng Đổng Quân - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc - cho biết Trung Quốc mong muốn đóng góp vào việc xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho nền văn minh nhân loại.

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc tôn trọng lịch sử, hướng tới tương lai hòa bình và cùng phát triển theo xu thế của thời đại là điều hết sức cần thiết.

Quân đội Trung Quốc sẵn sàng đối thoại, hợp tác với các bên để tìm kiếm những giải pháp lâu dài, vì hòa bình, an ninh, ổn định và tiến bộ của khu vực cũng như thế giới.

Ông Đổng Quân cho rằng, hiện nay, hòa bình vẫn là xu thế chủ đạo của thời đại song thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh phức tạp. Trong bối cảnh đó, quân đội đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng để bảo vệ hòa bình và công lý.

Tại Diễn đàn, Thượng tướng Đổng Quân đề xuất 4 định hướng lớn:

Thứ nhất, duy trì các giá trị lịch sử.

Thứ hai, cải cách và hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu. Trung Quốc mong muốn cùng các đối tác quốc tế đóng góp xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn, trong đó tôn trọng chủ quyền quốc gia là nguyên tắc cốt lõi.

Liên quan đến Biển Đông, Trung Quốc cho biết đang phối hợp với các nước trong khu vực để thúc đẩy tiến trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và triển khai đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), với nhiều đồng thuận đã đạt được.

Trung Quốc ủng hộ chủ nghĩa đa phương trong một thế giới hướng tới đa cực và Quân đội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng các bên nhằm bảo vệ phát triển chung và bảo đảm an ninh tập thể.

Thứ ba, bảo vệ hòa bình và công lý. Trung Quốc khẳng định mong muốn trở thành đối tác thay vì đồng minh trong các liên kết quân sự, đồng thời thúc đẩy giải quyết các thách thức an ninh thông qua đoàn kết và hợp tác nhằm đóng góp vào hòa bình và ổn định của thế giới.

Thứ tư, củng cố hòa bình thông qua hành động thực chất.

Trung Quốc cam kết tăng cường phối hợp đa phương, thúc đẩy lòng tin chiến lược giữa các lực lượng vũ trang, củng cố cơ chế hợp tác quốc phòng và an ninh với tinh thần minh bạch, đoàn kết, tin cậy lẫn nhau và cùng phát triển.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại Phiên toàn thể 1 Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Trong bài phát biểu tại phiên toàn thể 1, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết thế giới đang sống trong một thời đại đặc biệt: Một kỷ nguyên đầy biến động nhưng cũng tràn đầy cơ hội.

Một mặt, chưa bao giờ nhân loại có được những thành tựu khoa học - công nghệ vượt bậc như hiện nay. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, y sinh học, năng lượng tái tạo… đang mở ra những khả năng phát triển chưa từng có.

Các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, nếu biết tận dụng đều có thể rút ngắn khoảng cách, vươn lên cùng hòa nhập vào dòng chảy phát triển chung của thế giới. Đây là niềm tin và cũng là động lực để các nước hướng tới một tương lai thịnh vượng.

Mặt khác, song hành với cơ hội là những thách thức hết sức gay gắt. Trên bình diện quốc tế, cạnh tranh chiến lược giữa các nước, tư tưởng cường quyền, đơn phương áp đặt đã tác động sâu sắc đến cấu trúc và quản trị an ninh toàn cầu.

Những bất đồng lợi ích, nếu không được xử lý thỏa đáng, có thể biến thành xung đột, tạo ra vòng xoáy đối đầu nguy hiểm. Các điểm nóng khu vực - từ xung đột vũ trang cho đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ - vẫn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào, đe dọa hòa bình, ổn định chung…

Cùng với những thách thức an ninh truyền thống, thế giới cũng đang đối mặt với các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp.

Chia sẻ một số thông điệp quan trọng trong bài phát biểu của Thượng tướng Đổng Quân, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng để xây dựng một hệ thống quản trị an ninh toàn cầu công bằng và hợp lý không thể thiếu vai trò của chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc phòng thực chất.

Đại tướng nhấn mạnh: “Chỉ khi các quốc gia cùng ngồi lại với nhau, cùng tôn trọng luật lệ chung, cùng chia sẻ trách nhiệm thì những nguyên tắc cơ bản mới có thể biến thành hiện thực. Trong bối cảnh các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang ngày càng đan xen, chủ nghĩa đa phương không chỉ là một lựa chọn mà là con đường tất yếu để duy trì hòa bình và ổn định. Hợp tác quốc phòng, với tinh thần minh bạch, tự vệ và vì lợi ích chung, sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa nguyên tắc và hành động.”

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên nền tảng của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bao trùm, bình đẳng, lấy người dân làm trung tâm, vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Đây không chỉ là phương thức hợp tác mà còn là nền tảng giúp các quốc gia cùng chung sống hòa bình, cùng phát triển thịnh vượng trong một thế giới ngày càng gắn kết và phức tạp.

Là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc giá trị của hợp tác quốc tế và tinh thần đoàn kết toàn cầu. Tinh thần đó đã được cụ thể hóa trong nhiều chủ trương và quyết sách lớn của Việt Nam.

Cho rằng trong bối cảnh đầy biến động hiện nay, việc duy trì và tăng cường chủ nghĩa đa phương là yếu tố tiên quyết, sống còn để giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể ứng phó hiệu quả nếu đứng một mình, Đại tướng Phan Văn Giang đề xuất một số định hướng, bao gồm: Cần kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương để bảo đảm một cấu trúc an ninh toàn cầu dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, không can thiệp vào công việc nội bộ và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; thúc đẩy hợp tác thực chất trong các vấn đề có tính toàn cầu, nhất là lĩnh vực an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, AI, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia; hiện đại hóa các thể chế đa phương, thúc đẩy cải cách Liên hợp quốc, nhất là Hội đồng Bảo an, để bảo đảm năng lực ứng phó kịp thời với mọi cuộc khủng hoảng trên phạm vi toàn cầu, bảo đảm tiếng nói của các nước nhỏ và các quốc gia đang phát triển được lắng nghe một cách đầy đủ trong các diễn đàn toàn cầu; tăng cường đối thoại, hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ trách nhiệm giữa các cường quốc cũng như giữa các nước lớn với các nước đang phát triển, giữa các nền văn minh và hệ tư tưởng để cùng tạo lập một tương lai chung - nơi khác biệt không phải là mâu thuẫn, mà là cơ hội để thu hẹp khác biệt và bổ trợ cho nhau; các quốc gia, các tổ chức quốc tế cần cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt để hợp tác cùng nhau chung tay xây dựng một cơ chế mở, dung nạp, nhất là cơ chế đối thoại, tham vấn quốc phòng - an ninh - ngoại giao với hình thức linh hoạt.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, để những định hướng trên trở thành hiện thực, cần một nền tảng bền vững, được tôn trọng rộng rãi và có giá trị phổ quát - đó chính là luật pháp quốc tế.

Việt Nam cam kết tiếp tục là một đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, cùng đóng góp cho nỗ lực chung xây dựng một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, công bằng và bền vững.

Cũng trong bài phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự ủng hộ và tham dự của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các đối tác công nghiệp quốc phòng từ các nước tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 (năm 2024); đồng thời cảm ơn các nước đã cử đại biểu tham dự, đặc biệt là những nước đã cử lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Bài phát biểu mang tính thời sự của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12./.

