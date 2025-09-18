Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương bên lề Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Nhân dịp tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 và làm việc tại Trung Quốc, chiều 18/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã gặp song phương Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc; Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Batlut Damba.

Tại cuộc gặp song phương với Thượng tướng Đổng Quân, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã mời tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12; nhấn mạnh qua 12 lần tổ chức, Diễn đàn đã khẳng định vị thế là một trong những sự kiện hàng đầu, quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, học giả uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Đổng Quân bày tỏ vui mừng khi gặp lại Bộ trưởng Phan Văn Giang; nhấn mạnh những kết quả đạt được trong các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua sẽ tạo điều kiện để quân đội hai nước đẩy mạnh hợp tác thực chất hơn, hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và tăng cường. Triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai bên, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc được quan tâm, thúc đẩy, thể hiện rõ tính “thực chất hơn” với nhiều hoạt động thiết thực như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, giáo dục-đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, lực lượng trên biển, quản lý biên giới, nghiên cứu chung, trao đổi học thuật...

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cũng đánh giá cao việc cơ quan chức năng hai bên đã tích cực phối hợp triển khai các nội dung hợp tác mà hai Bộ trưởng đã thống nhất tại Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 9 (tháng 4/2025).

Trên cơ sở đề xuất của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác thường niên như giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; tuần tra chung/tuần tra liên hợp trên bộ, trên biển; tăng cường huấn luyện, diễn tập chung; thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng… Hai bên khẳng định sẽ cùng nhau cụ thể hóa nhận thức quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã thống nhất về việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng-an ninh, ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Tại cuộc gặp song phương với Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, hai Bộ trưởng đã trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Lào từ đầu năm đến nay, trong đó hai bên đã ủng hộ lẫn nhau, phối hợp triển khai các hoạt động và sự kiện lớn của mỗi nước…

Hai bên nhất trí thời gian tới sẽ thúc đẩy triển khai một số hoạt động hợp tác trọng tâm, trong đó có Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung về cứu hộ cứu nạn giữa quân đội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam tại Lào.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaysone. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone cũng nhất trí giao cơ quan chức năng của hai Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp tổng kết kết quả triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2025, xây dựng Kế hoạch hợp tác năm 2026.

Về Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam xác định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Với kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lớn vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tư vấn và đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Lào để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Trong cuộc gặp Đại tướng Tea Seiha, hai Bộ trưởng cho rằng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua được triển khai trên cơ sở Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2025-2029 và được cụ thể hóa trong Kế hoạch hợp tác hằng năm; nhất trí giao cơ quan chức năng hai bên chủ động phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, nhất là đào tạo nguồn nhân lực cho quân đội, đồng thời phối hợp tổng kết kết quả triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2025, xây dựng Kế hoạch hợp tác năm 2026.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy triển khai một số hoạt động hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, nhất là Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về cứu hộ cứu nạn giữa quân đội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam tại Lào; giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang gặp Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Batlut Damba, hai Bộ trưởng thống nhất cho rằng, thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Mông Cổ phát triển tốt đẹp, đạt nhiều tiến triển mới, thực chất.

Việc hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 10-2024) là dấu mốc quan trọng, định hướng cho sự hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả lĩnh vực. Trong tổng thể quan hệ chung tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Mông Cổ được quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, cũng như các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao bên lề các sự kiện đa phương; tích cực cử đoàn tham dự các hoạt động do mỗi bên tổ chức; quan tâm thúc đẩy hợp tác đào tạo; tiếp tục kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác về công nghiệp quốc phòng; thúc đẩy hợp tác về thể thao quân sự và văn hóa nghệ thuật quân sự…

Cũng trong chiều 18/9, tại Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xúc bên lề với Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing; Đại tướng Julio Cesar Aviles, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Nicaragua để trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước./.

Đại tướng Phan Văn Giang dự khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 được tổ chức từ ngày 17-19/9 với chủ đề chính “Chung tay gìn giữ trật tự quốc tế và thúc đẩy phát triển hòa bình,” có 4 phiên toàn thể và 8 phiên đồng thời.