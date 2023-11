Đắk Nông: Hai đối tượng chống đối, đốt xe khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Đối tượng Nguyễn Văn Tâm tại Công an huyện Đắk Song.

Ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Công an huyện Đắk Song và Công an thành phố Gia Nghĩa đang điều tra, xử lý hai đối tượng có hành vi chống đối, đốt xe khi bị lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 31/10, Tổ Công tác Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an huyện Đắk Song phát hiện Nguyễn Văn Tâm (trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song) điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 37N1-4665 trên đường, thuộc địa phận xã Nâm N’Jang với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ Công tác yêu cầu đối tượng Tâm dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, kết quả xác định vi phạm ở mức 0,351 miligam/lít khí thở.

Đối tượng Tâm sau đó bất ngờ khởi động máy cắt cỏ chở theo trên xe, đồng thời thể hiện nhiều hành vi, lời nói chống đối lực lượng chức năng.

Trong quá trình ngăn chặn các hành vi quá khích, khống chế đối tượng, một chiến sỹ trong Tổ Công tác bị lưỡi máy cắt cỏ cắt vào chân, phải đưa vào Trung tâm Y tế huyện Đắk Song xử lý, điều trị.

Sau quá trình điều tra, xác minh, đến ngày 18/11, lãnh đạo Công an huyện Đắk Song cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ (theo quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự).

Tương tự, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 18/11, trên đường 23/3, thuộc phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, Tổ Công tác liên ngành của Công an tỉnh Đắk Nông ra hiệu lệnh dừng xe gắn máy biển kiểm soát 48E1-342.00 để kiểm tra nồng độ cồn.

Lúc này, trên xe có 2 người. Sau khi kiểm tra nồng độ cồn, người điều khiển xe gắn máy bị xác định vi phạm ở mức cao nhất (vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở) và không xuất trình được giấy phép lái xe.

Tổ Công tác đã lập biên bản xử lý người điều khiển phương tiện và ra quyết định tạm giữ phương tiện. Sau đó, N.H.P (trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) là người ngồi sau và cũng là chủ xe xin phép lực lượng chức năng lấy đồ trong cốp xe. Sau khi mở yên xe, P. bất ngờ mở nắp bình xăng, lấy bật lửa và đốt xe.

Một chiến sỹ cảnh sát giao thông đã nắm tay P. để giật bật lửa, ngăn lại nhưng không kịp. Tiếp đó, P. đạp ngã chiếc xe khiến xăng trong bình chảy ra ngoài và thiêu rụi chiếc xe chỉ sau vài phút.

Liên quan tới vụ việc, ngày 20/11, lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa xác nhận đã tạm giữ hình sự N.H.P để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ (theo quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xác minh, làm rõ./.