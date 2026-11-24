Không chỉ khán giả mà các nghệ sỹ cũng háo hức, xúc động và tự hào khi được đứng trên sân khấu, thể hiện những tiết mục tôn vinh văn hóa-lịch sử Việt Nam.

Concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ mang đến không gian nghệ thuật kết hợp âm nhạc, văn hóa và những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam.

Trước thềm chương trình, không chỉ khán giả mà các nghệ sỹ cũng háo hức, xúc động và tự hào khi được đứng trên sân khấu, thể hiện những tiết mục tôn vinh văn hóa-lịch sử Việt Nam.

Nghệ sỹ nhiều thế hệ chung niềm tự hào

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa không giấu được niềm xúc động lớn khi cùng các nghệ sỹ trẻ cất tiếng hát trong một chương trình nghệ thuật mang tầm vóc quốc gia.

Khi được mời tham gia chương trình, bà cảm thấy có chút ngỡ ngàng vì nghỉ hưu đã lâu mà lại vẫn được mời hát cùng các ngôi sao trẻ hiện nay như Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh... cùng hơn 3.000 nghệ sỹ.

Sân khấu "Muôn sắc Việt Nam" dành thời lượng lớn để tôn vinh các loại hình di sản văn hóa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Dù chỉ đóng góp một phần trong một tác phẩm ‘Made in Vietnam’, nhưng được có mặt trong ngày lễ trọng đại này là niềm tự hào vô cùng lớn lao, niềm hạnh phúc không thể giấu nổi. Sau hơn 60 năm ca hát và chuyển tải không biết bao nhiêu ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, tôi tự hào vì âm nhạc Việt Nam luôn có sức sống riêng, góp phần bồi đắp nhân cách cho nhiều thế hệ người Việt Nam,” Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa bày tỏ.

Để chuẩn bị cho tiết mục này, ngoài việc tập luyện cho phần biểu diễn, bà còn may tới 10 chiếc áo dài để đạo diễn tùy chọn.

“Việc may 10 chiếc áo dài để đạo diễn lựa chọn thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối của người nghệ sỹ đối với khán giả và đối với một chương trình mang tầm vóc quốc gia. Đó vừa là sự đầu tư nghiêm túc, vừa là niềm tự hào của cá nhân tôi cũng như của cả nền âm nhạc Việt Nam,” Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa chia sẻ.

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nhận định chung về chương trình, Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa phấn khởi khi có nhiều nghệ sỹ trẻ cùng đứng trên một sân khấu lớn để ca ngợi Tổ quốc, các bạn đều thể hiện ý thức rất rõ ràng: Âm sắc Việt Nam chính là cái gốc tồn tại muôn đời. Khi cùng hội tụ về đây, không có sự so sánh hay tranh hơn thua, tất cả nghệ sỹ, từ lớn tuổi đến thế hệ trẻ, đều trân quý tài năng của nhau, hòa cùng một nhịp đập vì bài ca Việt Nam.

Chia sẻ về Ngày Văn hóa Việt Nam, Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa cho rằng đây là một quyết định rất đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa.

Văn hóa không chỉ giới hạn trong thơ ca, âm nhạc, hội họa hay các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn hiện diện trong nhân cách con người, ý thức xã hội và cách ứng xử giữa người với người. Tôn vinh văn hóa cũng chính là tôn vinh những giá trị tốt đẹp của con người, lan tỏa tinh thần yêu thương, sự trân trọng và cách ứng xử văn minh, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, nhân văn.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh trong buổi tổng duyệt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Tôi mong muốn Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 sẽ trở thành dấu mốc kỷ niệm chính thức, góp phần tạo nên dòng chảy văn hóa xuyên suốt trong đời sống dân tộc. Điều quan trọng hơn cả là trong suốt 365 ngày của năm, mỗi người Việt Nam đều ý thức sống, hành động và ứng xử bằng trách nhiệm, tình yêu thương và những giá trị tốt đẹp của một con người có văn hóa,” Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa nói.

Cùng chung cảm xúc đó, ca sỹ Tùng Dương cho rằng việc có một ngày dành riêng để tôn vinh văn hóa Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp và phát huy những giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Ca sỹ Tùng Dương thể hiện hai tiết mục, trong đó có tác phẩm kinh điển “Tình ca” của cố nhạc sỹ Phạm Duy. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo nam ca sỹ, một dân tộc có thể hội nhập bằng kinh tế, khẳng định vị thế bằng khoa học, công nghệ, nhưng để thực sự có bản lĩnh và sức hấp dẫn trong cộng đồng quốc tế thì phải có nền tảng văn hóa đủ sâu sắc. Văn hóa chính là phần hồn làm nên sự khác biệt của mỗi quốc gia. Một nền văn hóa có sức sống không phải chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, mà phải hiện diện trong đời sống, sáng tạo nghệ thuật và tâm thức các thế hệ.

Tham gia “Muôn sắc Việt Nam,” Tùng Dương cảm thấy tự hào, hạnh phúc vì đây không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mà là không gian để những giá trị văn hóa dân tộc được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật của thời đại hôm nay.

“Điều tôi trân trọng là chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sỹ, nhiều phong cách và cá tính nghệ thuật khác nhau. Đó là hình ảnh đẹp về sự tiếp nối và lan tỏa. Mỗi thế hệ đều có trách nhiệm tiếp nhận, diễn giải và trao truyền những giá trị mình được thừa hưởng. Tôi hy vọng khán giả không chỉ đến xem một sân khấu hoành tráng mà còn ra về với cảm xúc sâu sắc hơn về quê hương, đất nước và những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam,” Tùng Dương chia sẻ.

Anh mong muốn truyền đến khán giả cảm xúc vừa tự hào, vừa xúc động, vừa thôi thúc: Tự hào về lịch sử và văn hóa dân tộc; xúc động trước những giá trị được bao thế hệ gìn giữ; và thôi thúc mỗi người có ý thức hơn trong việc tiếp nối, phát triển những giá trị ấy.

Khơi dậy niềm tự hào bản sắc Việt

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" với chủ đề “Văn hóa soi đường-Non sông hòa nhịp” có sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sỹ, diễn viên, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, trong đó dành 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng.

Theo Giám đốc âm nhạc chương trình Nguyễn Hữu Vượng, bên cạnh việc sử dụng dòng nhạc epic-rock giàu năng lượng, êkip thực hiện sẽ khai thác sâu các chất liệu âm nhạc cổ truyền, làn điệu dân gian và nhạc cụ dân tộc. Sự kết hợp này không chỉ nhằm tạo hiệu ứng cho không gian biểu diễn quy mô lớn mà còn hướng đến khơi dậy niềm tự hào về bản sắc Việt Nam trong công chúng.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở góc độ nghệ thuật, đây cũng là cách đưa di sản đến với những đối tượng khán giả mới. Khi những làn điệu dân gian có thể xuất hiện trong một bản phối hiện đại, khi nhạc cụ truyền thống có thể hòa âm cùng nhạc cụ phương Tây, khoảng cách giữa di sản và thị hiếu của người trẻ có cơ hội được thu hẹp.

Tuy nhiên, làm mới không có nghĩa là làm mất đi bản sắc. Giá trị của sự sáng tạo nằm ở khả năng tạo ra những hình thức biểu đạt mới mà vẫn giữ được hồn cốt văn hóa dân tộc.

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, với thời lượng khoảng 120 phút, không thể chuyển tải hết sự phong phú của văn hóa Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử. Vì vậy, những người thực hiện chương trình lựa chọn các điểm nhấn văn hóa tiêu biểu, có khả năng khơi gợi cảm xúc, kết nối nhiều thế hệ khán giả bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, điện ảnh, ánh sáng và công nghệ trình diễn trên một sân khấu đa chiều cũng mở ra khả năng chuyển tải các giá trị văn hóa bằng nhiều giác quan, để khán giả không chỉ thưởng thức mà còn có thể hòa mình vào câu chuyện được kể.

Đáng chú ý, hành trình nghệ thuật của “Muôn sắc Việt Nam” không khép lại ở việc nhìn về quá khứ. Từ chương “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” qua “Muôn sắc di sản” đến “Bản sắc vươn xa” và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu,” chương trình hướng tới khẳng định vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh cho sự phát triển đất nước./.

Ngày Văn hóa Việt Nam: Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị Hành khách được miễn tiền vé trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn-Cầu Giấy trong ngày thứ Ba (24/11/2026).

(Ảnh: CTV/Vietnam+)