Dấu hiệu cho thấy khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đã qua

Sự leo thang chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng mới ở châu Âu và làm trầm trọng thêm mối đe dọa đối với an ninh lương thực ở các nước thu nhập thấp.

24/02/2023 22:02

Cơ quan Thống kê liên bang Đức cho biết động lực của nền kinh tế suy yếu đáng kể vào cuối năm ngoái, nguyên nhân chính là do chi tiêu tiêu dùng tư nhân giảm 1% so với quý trước do lạm phát cao.