Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Bulgaria

Ngày 26/2, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Bogdan Bogdanov, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bulgaria bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 tại UAE.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria trong thời gian qua. Tuy nhiên, giá trị kim ngạch thương mại song phương vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng sẵn có. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng với những thuận lợi mà Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) đem lại, cùng với nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ và doanh nghiệp hai nước, thương mại và đầu tư song phương sẽ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ.

Để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư song phương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam và Bulgaria nhằm nêu ra và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc,xác định mục tiêu và lĩnh vực hợp tác mới.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như: nông nghiệp, hóa chất, dược phẩm; xem xét khả năng mở rộng hợp tác phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng như công nghiệp vật liệu, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo...; hợp tác phát triển một số ngành mang tính đột phá, phù hợp với xu thế quốc tế như công nghệ Xanh, sử dụng năng lượng mới, các lĩnh vực Kinh tế Số với hàm lượng công nghệ cao, thương mại điện tử…

Bộ trưởng đề nghị hai bên cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trao đổi đoàn doanh nghiệp tham gia các Hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại của nhau đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin về thị trường cũng như các thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn, quy định áp dụng đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu.

Về phía Bulgaria, Bộ trưởng Bogdan Bogdanov khẳng định luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong kinh tế, thương mại và đầu tư, với mục tiêu nâng cao kim ngạch thương mại song phương và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau trong các lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, khai khoáng, năng lượng... Với vị trí địa lý của mình, Bulgaria sẵn sàng làm cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường châu Âu.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bulgaria cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Việt Nam và các cơ quan hữu quan trong nước để thúc đẩy trao đổi trong các nội dung hợp tác mà hai Bên cùng quan tâm và tổ chức thành công Khóa họp lần thứ 24 của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật tại Thủ đô Sofia, Bulgaria trong năm 2024./.

Năm 2023, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Bulgaria đạt 211,4 triệu USD, tăng 3,7% so với 2022, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Bulgari đạt 140,5 triệu USD, giảm 0,4% so với năm 2022. Nhập khẩu từ Bulgaria đạt 70,9 triệu USD, tăng 13% so với năm 2022.